大头条进校园——天台花园

把光秃秃的屋顶变成屋顶花园，让居民浇花、种菜，不但能放松身心，还能加强社区凝聚力。

最近，碧山社区内推出首个天台社区花园，位于多层停车场顶楼。社区花园里共有350个花床，目前已全部被居民租用。由于居民们反应热烈，社区探讨再推出多两个社区花园。

除了碧山，近年来越来越多的天台都变身为花园绿地，使得我国的高楼绿地大大增加。这些绿化措施不但能美化环境，还能让建筑物表面降温，节省能源。一些学校也开辟屋顶花园，圣婴女校（客洛）就是其中一所，学生们不仅体验种植的乐趣，还能学到科学知识。

圣婴女校（客洛）开辟屋顶花园，让学生们体验种植的乐趣。

冯暄惠／圣婴女校（客洛）小五

把种植的果实捐出去

在我的“客洛小园丁”课外活动时，我们会种长豆、酸柑和茄子等，当它们结果时，我们就摘下来捐给隔壁修道院的修女。

我家组屋的停车场也有一个屋顶花园，里面种了各种各样的植物，非常漂亮。如果更多的组屋屋顶变成花园，空气就会变得更凉爽。

余佳颖／圣婴女校（客洛）小六

天台花园有助学习

我们学校也有一个天台花园。科学老师在讲光合作用和人类对环境的影响时，会在天台花园上课，也会展示和讲解不同类型的植物。

我们会带平板电脑给植物拍照和找资料。这让学习更有趣。看到天台花园的绿色植物，让我心情很放松。

李睿敏／圣婴女校（客洛）小四

巴士也可成为“花园”

除了屋顶花园，我们也可以利用一些空地来种花草树木，比如在巴士的顶上种一些花草，让巴士像一个小花园一样，在马路上穿行。我们也可以在巴士站的顶部种植一些垂下来的植物。人们等车时，可以看植物，就不会觉得那么无聊。