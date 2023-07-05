大头条进校园——科技帮助学习

科技日新月异，利用科技教学能提高学生们学习的兴趣。

如今，科技已经渗透我们生活的方方面面。使用科技教学已不是什么新鲜事，最近，沉浸式科技越来越频繁出现在教学中，增加学生学习时的互动，让过程不再枯燥乏味。

育能小学在学习中融入科技，如3D打印和“我的世界：教育版”（Minecraft Education），让学习经验更有趣。这也是育能小学的一大特色。

顾哲琳／育能小五

科技使学习更快更有效

我认为学生们通过科技（AR和VR）来学习是个比较有效的方法。因为学生们能身历其境，学得也更快。

这种能边玩边学的游戏，它能培养我们的创造能力，也能练习简单的编程。虽然编程有点难度，但我觉得能用编程控制游戏人物很有趣。

朱杰安／育能小五

从游戏学环保

科技融入教学让我觉得很有新鲜感，也可以提高学习兴趣。我在“我的世界：教育版”里设计一个麦当劳，没吃完的汉堡包都会放进一个机器里，变成肥料。我会拿肥料去种菜。过后，我会把种出来的菜拿去喂猪，从中学习环保的重要性。

古静慧／育能小五

高科技产品让人惊喜

学会使用高科技产品，让我们提高对课程的兴趣。不用去很远的地方也能学到知识。老师让我们使用3D软件做灯笼。做好的灯笼就能用3D打印机打印出来。我在网上看到一个游戏餐厅，他们有一台3D巧克力打印机，我们可以选择自己要的图形去打印，打印后还可以吃呢！