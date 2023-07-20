大头条进校园——快乐学习

考试不是学习的目标，不管有没有考试，《大拇指》希望同学们都能够快乐学习！

年中考试取消了，有补习中心推出模拟考试，让家长了解孩子的学习程度。这类的课程受到家长们的欢迎，希望它能帮助孩子应付年终考试。

少了年中考试，你的补习有变多吗？压力是减少了，还是增多了呢？你又会怎么利用额外时间来学习呢？

黄馨仪／俊源小五

希望有更多私人空间

少了年中考试后，我的父母请补习老师给我更多作业，也不断督促我做习题。

我了解父母的用心良苦，但他们不应过于紧张，这会让孩子感到焦虑。我希望父母给予孩子更多的私人空间，做自己喜欢的事情，这样学习才会更快乐。

杨馥睿／俊源小五

应自动自发学习

少了一次考试的经验，我担心在年终考试时，不熟悉考试流程，无法掌握好答题技巧和时间。

我认为补习班的模拟考试有帮助，但是比起被家长督促，我更想在家里多做试卷。我们应该自动自发，为了明年的PSLE做好准备。

卢昱安／俊源小五

更多发掘兴趣的机会

取消考试是要减少学生的压力，所以我不赞同大家参与补习班的模拟考试课程。

少了考试，父母帮我报名了武术班和编程班，鼓励我发掘兴趣和强项。武术班让我原本瘦弱

的身体变得强壮，编程班也让我学会怎么去设计出好玩的游戏，充实又有趣！