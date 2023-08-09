今年的庆典主题是“齐心向前进”（Onward as One），旨在勉励新加坡人，无论前路遇到什么挑战，都能充满信心地共同迈进，齐心为我国的未来努力。

每年的国庆日，很多同学都会穿上红白衣裤，和家人一起沉浸在欢快的国庆气氛中；而每年的国庆庆典，也是万众期待的必看节目。

今年，国庆庆典搬到政府大厦前大草场（The Padang）举行。大拇指在7月15日来到庆典现场，和一万多名小五生一起为新加坡的生日摇旗呐喊！

马上就跟随大拇指，了解新加坡58岁的生日庆典，有什么精彩看点。

大草场新场地

大拇指跟很多同学一样，都是第一次到大草场观看国庆庆典。

庆典现场，没有了浮动舞台旁的滨海湾风景线，但有国家美术馆庄严的建筑外观作为背景（美术馆以前可是旧高等法院哦），让庆典氛围多了一些历史感，更容易让人感叹起建国初期的不易。

壮观的军机表演

新加坡空军部队这次出动多达21架军机进行空中表演，数量是2018年以来最多的。近年新添购的H225M中型直升机也首次亮相。

大拇指在看了表演后，能想到的形容词，除了震耳欲聋，还有叹为观止！

好玩的Padang Wave

不知道同学们有没有听父母或老师，提起早年在旧体育场举行国庆庆典时，大家玩过的“Kallang Wave”。

今年地点变了，“Kallang Wave”的名称，换成了“Padang Wave”，但是过程依然刺激好玩！

“有味道”的表演

每年国庆庆典的表演，都充满了温馨和感动的小片段。

今年的庆典表演更特别了，在第二幕《我们的力量》（Our Strength）中，观众不但能看到唯美的舞蹈，听到抒情的歌曲，还能闻到花香呢！

这一幕，让现场的观众都沉浸在一片美好的氛围中，让人难忘。

最灿烂的烟火

烟火表演，向来是国庆庆典的重头戏。

在今年的庆典上，烟火元素贯穿了整场演出，再配合表演情节，推动现场的气氛，让观众看了惊喜连连。

小表演者的“保镖团”

今年的庆典表演队伍中，有好些小学生，参与第一幕表演的陈翊豪（11岁）就是其中一人。

翊豪告诉大拇指，他一直希望能参与国庆庆典。今年，他获得人民协会的表演机会，终于能参与国庆庆典演出。

由于翊豪是人协演出团队中年龄最小的成员，叔叔阿姨们都十分照顾他。每一次排练后都会组团，轮流“护送”他到地铁站。