大头条进校园——回收厨余少浪费

近年来，食物浪费与厨余回收的课题引起了大家的关注。

去年4月，碧山和新民组屋区试行厨余回收计划，设置了10个智能柜子，收集居民的食物垃圾。回收的厨余可以用来喂食黑水虻幼虫，它的粪便还能用来施肥。

新加坡管理大学的学生也通过一系列有趣的方式，传达减少食物浪费的信息。他们挑战学生用常吃剩的食材设计食谱，在社交媒体上办“清洁碗盘”挑战活动，鼓励学生们拍照展示用餐后的盘子。

黎日曦／联华小五

“清洁碗盘”鼓励学生参与

新大通过“清洁碗盘”运动鼓励学生不浪费食物的做法很有效。多数学生习惯使用社交媒体，又能用分数赢取奖品，所以活动能很好地吸引学生的关注与参与，不仅能让参赛者赢到奖品，还能鼓励大家减少食物浪费，很有意义。

莎哈娜／联华小五

购买适量食物 别浪费

我在学校食堂曾经看到同学买了食物后，觉得不好吃，就把整盘食物倒进垃圾桶。我当时觉得很痛心也很难过，世界上有很多人没有食物吃，我们应该珍惜食物。

我有一些朋友有浪费食物的坏习惯，我会劝告他们只买适量的食物，想吃的话再去买。

曾熹慈／联华小六

创意比赛提高意识

我觉得可以举办一个“创意厨师”比赛，人们用隔夜菜或者吃不完的食物变成新菜肴，拍视频上载到社交媒体。观众选出最有创意的菜肴，赢家能赢得奖品。

这个比赛不但能让人们学会把厨余变成新的美味，也能让大家意识到自己每天浪费了多少食物。