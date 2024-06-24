小小拇指讲故事时间：《小老虎交朋友》

小老虎第一天到森林幼儿园上学，它既紧张，又兴奋，满怀期待地说，“今天，我一定要交到新朋友！”

小老虎很想交朋友，但是上了一整天的课，它发现大家都离它远远的。

小老虎回家后仔细想了想，它发现自己总是会不小心伤害到其他动物。

“早上的时候，小鹿看到我尖尖的牙齿就跑掉了。”

“小鸟看见我锋利的爪子，都不愿意靠近我。小兔一看到我也马上转身离开。”

这天晚上，小老虎抱着头，伤心地想了好久，也不知道为什么。

这一天，小老虎遇到了穿山甲。

穿山甲看到小老虎就走过来问它：“你怎么自己一个在这里呢？”

小老虎伤心地告诉穿山甲，自己交不到朋友的烦恼。

小老虎一边哭一边说：“我去上学的时候，都没有动物喜欢和我交朋友。”

穿山甲听完后并没有被吓跑，它说：“我有硬硬的外壳，你不会伤害到我，可以放心地和我一起玩。”

小老虎听到后很高兴，自己终于交到朋友了！

穿山甲于是牵起小老虎的手，一起跑到草地上，快乐地踢球。

《小小拇指讲故事时间》系列

《小小拇指讲故事时间》是学前儿童刊物《小小拇指》新推出的视频系列。该系列改编自每期刊物中的绘本故事，并由早报校园团队献声录制。一共20期。

《小小拇指》是新报业媒体属下的学生刊物之一，面向幼稚园学生。这份刊物获得李光耀双语基金支持，免费分发给3万多名幼稚园一年级和二年级学生。