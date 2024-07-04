小小拇指讲故事时间：《我的餐盘有什么》

小朋友，在你的一天里，都会吃些什么食物呢？

想到各种各样的食物，我的肚子已经咕噜咕噜叫个不停了！

快来看看今天我的餐盘有什么？

美好的一天由早餐开始。

上学前，妈妈为我准备了早餐，有鸡蛋、牛奶和三明治。

妈妈说，多喝牛奶，可以快高长大。

再加上一颗鸡蛋，上课才有精神和体力。

而我最喜欢的就是三明治了。

三明治里有培根、芝士和蔬菜，健康、美味又有营养！

除了早餐，午餐也要吃好、吃饱。

今天中午，我吃了沙拉和意大利面。

沙拉里有许多蔬菜，包括生菜、萝卜和黄瓜，吃进嘴里冰冰脆脆的。

意大利面淋上酸酸甜甜的番茄酱，配上香喷喷的肉丸，让人口水直流！

到了晚上，最令人期待的就是晚餐了。

今晚，妈妈煮了番茄炒蛋，蒸了一条鱼，炒了一盘菜，还煮了一锅汤。

我和家人坐在一起，享用丰盛又美味的晚餐，感觉真幸福！

小朋友，你今天又吃了什么呢？

《小小拇指讲故事时间》系列

《小小拇指讲故事时间》是学前儿童刊物《小小拇指》新推出的视频系列。该系列改编自每期刊物中的绘本故事，并由早报校园团队献声录制。一共20期。

《小小拇指》是新报业媒体属下的学生刊物之一，面向幼稚园学生。这份刊物获得李光耀双语基金支持，免费分发给3万多名幼稚园一年级和二年级学生。