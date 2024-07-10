“豆先生”口味新潮选择多

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炎炎夏日，你是否在寻找既美味又健康的饮品或甜点？那你一定要试试“豆先生”（Mr Bean）推出的多种口味包装豆浆，以及全新系列的豆浆冰淇淋！

包装豆浆

泰式豆奶茶

带点异国风情的豆浆口味！

泰式豆奶茶结合了浓浓的泰式茶香和豆浆的醇厚，带来风味独特的味蕾享受。

黑豆浆

黑豆爱好者的最爱！

采用黑豆制作，在保证豆浆滋味依旧浓醇之余，也喝得更健康。黑豆浆也含有更多蛋白质和抗氧化剂，让学生党在忙碌的学习生活中轻松补充营养。

每天一袋，享受美味豆浆的同时，健康生活不打烊。

蜜瓜豆浆

水果口味的豆浆？是的，你没看错！

把蜜瓜口味融入豆浆，有清爽的哈密瓜香气，也能喝到黄豆的清香，每一口都充满夏天的感觉。

无论是学习时还是运动后，蜜瓜豆浆是另一种健康饮品好选择。

经典豆浆（加钙）

经典豆浆长久以来都是“豆先生”的招牌产品。口感纯正之余，这次还添加更多钙质成分，让豆浆营养再升级！一杯香甜经典豆浆，为学生补充钙与蛋白质，助力大家的学习成长。

这款豆浆获得保健促进局“较健康选择标签”。

巧克力豆浆（加钙）

这款绝对能成为巧克力爱好者的首选！巧克力豆浆迎合了人们对巧克力的喜好，同时又保留了豆浆的健康特性，可谓一举两得！

新推出的包装巧克力豆浆还添加了丰富的钙质成分，为青少年的骨骼健康提供额外的钙质吸收。这款豆浆获得保健促进局“较健康选择标签”。

无乳豆浆冰淇淋

全新推出的冰淇淋系列不含乳制品，对于那些想要享受美味又担心乳制品过敏的同学来说，一定要试试哦！纯素食者也能放心享用。“较健康选择标签”豆浆产品和冰淇淋都有机会在校园买到哦！

榴梿

榴梿爱好者有口福了！

“豆先生”全新榴梿豆浆冰淇淋，为你带来新颖的味蕾体验。

原味榴梿的醇厚香气，以及豆浆冰淇淋的细腻绵密，让两者巧妙融合在一起。

巧克力

如果你是巧克力控，那么这款全新巧克力味冰淇淋就不要错过了！香浓的巧克力味道让你每一口都充满幸福感。

此外，它还获得了“较健康选择”标签，满足味蕾的同时也兼顾健康需求。

原味

你是否在寻找一款既美味又健康的冰淇淋？这款就是你的理想选择！获保健促进局“较健康选择”标签的它，口感柔滑清爽，绝对让你一试就成回头客。

豆浆原味保留黄豆最纯正的味道。微微香甜的冰淇淋一口下去，让你活力满满，快乐加倍！

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