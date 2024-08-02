大头条进校园——人工智能力量大

你了解人工智能是什么吗？它能帮助我们什么？

人工智能在我们日常生活中越来越普遍，用处也越来越多。

最近，工艺教育中区学院的学生发明了一副利用人工智能转写语音的眼镜。听障者戴上它与别人对话时，对方的语音可以马上转换成文字，在镜片上显示字幕。如果有很多人说话，镜片还会分别标注出来，帮助听障者更好地与他人沟通。

人工智能带来了许多方便。不过，你觉得它还有哪些好处和坏处呢？未来会怎么影响人类的生活呢？

帮助弱势群体

陈那文 / 群立小五

人工智能让我们更好地去帮助弱势群体。我在学校的人工智能活动中，学到怎么用编码制作闹钟，提醒老人多运动以及记录他们的运动量。

未来我也想发明一个可以陪独居老人聊天的智能工具，这样他们就不会感到孤单了。

不过度依赖

麦仁益 / 群立小五

我觉得人工智能可以运用在很多地方，甚至已融入了我们的日常生活中，比如在家里用扫地机器人打扫，在餐馆用送餐机器人送食物等。

尽管如此，我们还是不能过度依赖它，不然就会变得懒惰，不肯动脑动手，身体就会退化。严重的话，很多工作都会被取代，造成很多人失业。我也担心万一有一天人工智能故障了，我们就没办法照常生活了。

无法完全取代人类

曾令文 / 群立小五

虽然人工智能可以帮助人类，但它也有负面影响。

不法分子会利用人工智能盗取他人的资料和声音进行诈骗。人工智能有时候提供的信息也会有错误。不管人工智能再怎么厉害，都是由人类发明的，需要人类操控，所以我觉得它永远无法取代人类。