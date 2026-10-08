菲菲和妈妈在组屋楼下散步时，看见地上有许多塑料袋、饭盒和罐子。

她好奇地问妈妈：“这里为什么有这么多垃圾？”

妈妈停下脚步对菲菲说：“因为有些粗心的人，忘记把垃圾带走。如果我们看到地上有瓶罐也可以顺手捡起来，扔进垃圾桶。”

菲菲点点头，便和妈妈一起捡起地上的垃圾。

他们继续走着，菲菲不小心踩进了草坪，妈妈连忙拉住她说：

“小心，不要踩在草地上，这样小草会受伤的。”

妈妈说：“我们要好好保护草地，因为它们是很多小动物和昆虫的家。”

菲菲认真地点点头，靠在妈妈的肩膀上。

她们坐在环境优美的公园里，快乐地聊天。

《小小拇指讲故事时间》系列

《小小拇指讲故事时间》是学前儿童刊物《小小拇指》新推出的视频系列。该系列改编自每期刊物中的绘本故事，并由早报校园团队献声录制。一共20期。

《小小拇指》是新报业媒体属下的学生刊物之一，面向幼稚园学生。这份刊物获得李光耀双语基金支持，免费分发给3万多名幼稚园一年级和二年级学生。