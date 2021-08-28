巫启贤：“不夜城”的那一段日子

过去这两年，有两位老朋友离世了，两个都是当年“不夜城”里的人物，一位是Richard豆卜，另一位就是邢增华，至今深深怀念！

我知道我们那一段日子里已活成了传说，如果有时光穿梭机，我还真想回去走一趟。

1984年我曾经在乌节路一间酒廊里驻唱过，当时带我入行的是颜黎明，黎明是第一个在职场上照顾过我的人。我们一起搭档唱过好几个酒廊，不为什么，只为了赚钱养自己，因当时的新谣歌手除了唱片能分到一点点钱，就靠上电视赚那“52块钱”的所谓车马费，不然就等港台歌星来做秀，我们可以去当和音。