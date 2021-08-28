巫启贤：“不夜城”的那一段日子 订户 来自 / 联合早报 文 / 巫启贤 发布 / 2021年8月28日 5:00 AM 陈佳明（左起）、Richard、巫启贤、黎沸挥是“不夜城”的老友。（作者提供） 字体大小: 小 中 大 过去这两年，有两位老朋友离世了，两个都是当年“不夜城”里的人物，一位是Richard豆卜，另一位就是邢增华，至今深深怀念！我知道我们那一段日子里已活成了传说，如果有时光穿梭机，我还真想回去走一趟。1984年我曾经在乌节路一间酒廊里驻唱过，当时带我入行的是颜黎明，黎明是第一个在职场上照顾过我的人。我们一起搭档唱过好几个酒廊，不为什么，只为了赚钱养自己，因当时的新谣歌手除了唱片能分到一点点钱，就靠上电视赚那“52块钱”的所谓车马费，不然就等港台歌星来做秀，我们可以去当和音。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巫启贤 歌·就这样开始 点智慧：良马八德 黄志发：小草