黄向京：与画家仰章，在路上 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 画家林仰章在伊朗路上作水池庭院建筑的速写。（黄向京摄于2015年11月） 字体大小: 小 中 大 一路上种种令仰章灵感泉涌，写生素描不得闲，猛喊：“这里太美、太丰富了，头脑快炸了！”六年前，我还没转写《联合早报》视觉艺术线时，就已认识本地画家林仰章。我与仰章旅行的缘分很深，认识没多久，就已一同上路。我先生戴柔星是中国陶瓷考古博士，2015年11月与中国专家秦大树受邀到伊朗演讲，仰章与我也热爱陶瓷，有幸跟随，在德黑兰国家博物馆的回教博物馆库房“上手”阿德比尔神庙瓷器十来件。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 伊朗 香港 新加坡 艺术 画家 澳大利亚 在路上 展览 旅行 苹果 美食 联合早报 餐馆 本地 水墨画 巴士 素描 博物馆 咖啡座 艺术家 生活 建筑 国家博物馆 壁画 阅读 酒店 台北 陶瓷 考古 佳士得 新北市 书店 作画 大自然 故居 出版 创作 古董 黄向京 德黑兰 青花瓷 四方八面 权伯：以爱为名 点智慧：吃亏即非吃亏