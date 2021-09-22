黄向京：与画家仰章，在路上

一路上种种令仰章灵感泉涌，写生素描不得闲，猛喊：“这里太美、太丰富了，头脑快炸了！”

六年前，我还没转写《联合早报》视觉艺术线时，就已认识本地画家林仰章。

我与仰章旅行的缘分很深，认识没多久，就已一同上路。我先生戴柔星是中国陶瓷考古博士，2015年11月与中国专家秦大树受邀到伊朗演讲，仰章与我也热爱陶瓷，有幸跟随，在德黑兰国家博物馆的回教博物馆库房“上手”阿德比尔神庙瓷器十来件。