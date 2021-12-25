章良我：这一半的我 与那一半

不知不觉中，冠病疫情在全球暴发已经历时两年。对冠病初暴的那一刻，依然记忆犹新；从故国传来的封城消息，宛如一场点燃烽火的战争伊始，既令人揪心，又让人悲痛。只不过隔了二三个月的时间，病例在全球各地相继引爆，被正式命名为“Covid-19”的病毒肆虐整个人寰。就在人类与病毒展开拉锯战的当儿，自己则静悄悄地迎来了生命中的一个里程碑——28年前28岁的我，从故乡上海南来新加坡，已经在这里度过了另外28年的光阴。

今年年中，我陪伴一名中二学生阅读华文课本里的一篇自读课文，篇名是《枣核》。《枣核》为中国作家萧乾生前创作的一篇散文，文章描写了作者在北美探访一位旧时朋友的一番情景。作者通过故乡记忆中的枣树、垂柳与睡莲，异乡家园假山中摆设的白塔和红庙等风物景观，反映了在海外离散华人对文化原乡所保留的诚挚情感。在给小朋友讲解的同时，我自己深深地被文章所营造的情愫给打动。

回首人生路，不觉之间已经北国申城是一半，狮城岛国是一半。此刻，站在这一半的我，眺望那一半的我，终究辨认不清在时间长河中，到底哪里才是那似有还无的分界线？令自己高兴的是，我在狮城并没有丢弃自小对读书与写作的爱好。处身在一个与故土若即若离的位置，反而可以用更广大的视野来阅读社会这本大书。

冠病病毒一而再、再而三地在变异，此场世纪病毒之战不知何时才能偃旗息鼓。然而，生命之河不断，读书、思想不辍。唯愿在读书与写作中不断发掘生活的乐趣，于虚构和非虚构间时刻聆听历史的回音。