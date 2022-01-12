黄向京：杜拉斯情人变形记

此时，情人已成功变形，再也不丑，“我”不会再吐唾沫了，并宣告杜拉斯一位作家的生成。

作家玛格丽特·杜拉斯（Marguerite Duras，1914-1996）最成名的小说《情人》不是一个爱情故事，而是一个写作的故事。中国南京大学法语系教授黄荭在《玛格丽特·杜拉斯：写作的暗房》（2021）说，“爱情常常是表象和素材，（杜拉斯作品）主题一直都是写作，孜孜不倦对写作方式的探索。”

杜拉斯的“情人”就有五个版本，情人形象出入很大：最初以雷奥出现在《战争笔记和其他文本》《抵挡太平洋的堤坝》和《伊甸园影院》的若先生，最后是《情人》和《来自中国北方的情人》的情人。哪个版本最接近真实？这是爱情故事，还是赤裸裸的金钱情色交易？

尘封至2006年出版的《战争笔记和其他文本》（1945-1949）版本最有意思，叙述15岁还不到的“我”在沙沥与西贡之间的渡轮上第一次遇见雷奥。从巴黎回来的雷奥手上戴着一颗很大的钻石，穿着柞丝绸生丝外套。“从来没有一个戴着这么大钻石的人注意过我，而且我的两个哥哥都穿白色的棉布衣服”“我以我的方式恋爱了……我爱上了在莱昂－博来里的雷奥。坐在他美妙的利穆新轿车里，我感受那么强烈以至于我都习惯不了。当雷奥在夜总会付冷餐和香槟的钱的时候，我也爱他。”

有钱白人不会看上这位穷少女，雷奥家里也不会接受她，她亦看不上黄种人。种族的差异，贫富的鸿沟堵着。出过天花留下痕迹，“比一般安南人长得更丑”的雷奥第一次在轿车里突然亲吻少女，她想从汽车逃出去，“我朝手绢上吐唾沫，我不停地吐唾沫，我吐了一晚上的唾沫，第二天，我一想到当时的场景，还是要吐唾沫。”

雷奥很颓丧地问：“我让你恶心？”“我不能回答。”“我想到这个令人鄙视的人的嘴巴、口水、舌头曾经碰过我的嘴唇。我的感受切切实实就像是遭了强暴一样”“我直到灵魂都被强暴了。”

看到这里，不免微惊：若果这是当年真实的雏形，那真令人哀伤——再怎样拜倒在雷奥的金钱轰炸中，少女无以摆脱内心的厌恶感与自然的生理反应，爱情在哪里？

雷奥在《抵挡太平洋的堤坝》（1950）与《伊甸园影院》（1979）变身若先生，苏珊家人用“猴儿”和“癞蛤蟆”形容他。苏珊收到若先生的小礼物满心欢喜，但被他吻时，“仿佛挨了一记耳光似的”，连忙挣脱。若先生丑陋猥琐，有钱之外，一无是处，还是个白人，两人没发生肉体关系，可到了《伊甸园影院》，若先生变得痴情，用金钱诱惑苏珊，苏珊拿到钻戒后，故事完了。

到了1984年的《情人》，杜拉斯老了，丑闻无所谓了，记忆在有意无意的遗忘和复现的作用下变了形，金钱的故事蜕变为懵懂凄美的爱情故事。小说开篇是热诵的金句：“与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容”。那辆利穆新轿车，不是白人，“风度翩翩”的男人姗姗来迟，羞耻感令杜拉斯写来迂回，而后“发现”耻辱下掩藏的爱情：“我们是情人。我们不能停止不爱”，金钱交易改以爱情为名。

情人形象到了1991年的《来自中国北方的情人》，更大胆，更漂亮，更健康，还是很爱国的海归华侨，迷倒了母亲，镇住了大哥。他们俩一见钟情，“一场令人目眩的爱情。始终没有结束。永远没被遗忘”。

让雅克·阿诺电影《情人》1992年上映时，杜拉斯看到巴黎报章刊出“情人”照片时说，他名叫黄水梨，比电影中的情人要英俊多了，“那是一张真实的脸”“而且非常温柔”。到过沙沥，见过黄水梨的祖屋、墙上的照片与坟墓，我认为杜拉斯是情人眼里出西施。此时，情人已成功变形，再也不丑，“我”不会再吐唾沫了，并宣告杜拉斯一位作家的生成。

黄荭更喜欢中国北方情人版流俗结局，因为回到了最初有等级的社会与简单平庸的金钱故事。同样的东西，杜拉斯每次都以不同的方式呈现，通过虚构与重复手法，关注“同一本书的另一种可能性”。杜拉斯说：“当我越写，我就越不存在”，在写作过程中，作为生命个体的杜拉斯慢慢隐去，留给读者她精心塑造的人物，纸上的杜拉斯。