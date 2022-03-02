与友人们不经意聊到人生下半场的诸多可能，光是想想就已很兴奋。

在德士上，司机抱怨：他明年已熬到了领取公积金的年龄，早已筹备好的退休计划，因为政府最近宣布公积金退休户头基本存款在接下来的五年逐年调高3.5%而被打乱了……

啊，人生下半场！时光如梭，等多几年，我竟也到了领取公积金的年龄，公积金不再遥不可及，虽然到时，退休的基本存款将比现在调高双位数百分比。

人生下半场什么时候开展是个难题。我们不知道死神何时降临，能活到65岁，那个可以领取每个月接近1000元入息的关键年龄吗？身边就有好些朋友、前同事，等不到法定退休年龄，或者享受不到退休后的日子就上天堂了，人生没有下半场。

与此同时，家里的几位老人家都已活到国人人均寿命的八十几岁，万一自己有这个命，人生下半场过早开场，退休金是否够用？财务自由是退休后自由生活的基本保障。

午后雷雨敲打着店屋的窗，喝着甘润的普洱老茶，与友人们不经意聊到人生下半场的诸多可能，光是想想就已很兴奋。

不约而同，马来西亚小镇走透透的旅游计划是一大可能。马国是与我们靠得最近的“后花园”，想走就走，风土民情又雷同，理想是：旅行放慢脚步，在一个纯朴的小镇住上一两个月，或住到熟悉了以后，启程到下一站。一路游走，一路记录。带着一本袖珍马来语字典上路，待旅程结束，马来语日常对话应该不成问题。

若想省下酒店或房间住宿，又或体验另一种旅游生活，购置一辆房车自驾旅游，与家人或朋友一起，亲身体验吉普赛人的生活哲学——他们的人生都在房车上流浪，以天地为家，看山，听海，在树林中，有何不可？

东南亚在召唤着我，过去每一趟旅行，像似为未来铺路，我会再回来，而且期待慢慢浸润其中，感受光与影，每一个片刻。从前没去过的，或走马看花的地方，一一补足行程，我相信，可以虚度的时光，放慢了的脚步，惊喜必定更多。

是不是对南美洲不要太心急匆忙，而是视为人生下半场的重点序幕？人生下半场最美妙的是拿回自己的时间，这个要坐飞机30小时才能到的远方，生活消费昂贵，理应花更多的时间全身心去感受它、靠近它。我一直以为它与我因缘匪浅，可能是前世鼓声的呼唤。

当然有一些写作计划的，题材在“排队”。路上的书之外，新加坡视觉艺术发展史有不少空白等待书写，中文论述尤其匮乏。世界各地的酒品登陆新加坡港口，至少可以追溯至19世纪的航海路线或者更早，作为全球化版图的重要一块，我们的饮酒舌尖记忆等待被挖掘、梳理、撰写。

更多的书本等待被阅读，尤其世界经典。保庇到时眼力清明，慢品比如普鲁斯特的长著《追忆似水年华》的魔鬼细节，也可重温少时阅过的名著，我们知道的，有了人生的阅历，心里的眼总会看到以前没注意的一切。

人生下半场也是兴趣爱好的登场，若果年轻时没培养一两样，估计退休日子度日如年。玩茶的友人天天喝茶，整理多年的茶藏，经常摸茶，不亦乐乎，一不小心，凌晨如常到来。

而不管人生下半场计划有多美妙，一旦健康不佳，体力精力不济，一切可能沦为虚幻。上了年纪的友人说，50岁体力是一个坎，60岁是另一个坎，还有70岁、80岁，下滑得快。是的，计划也许赶不上身体的老化。诸位，多爱自己，顾好自己的身心，当下人生才能活得尽兴，才能开展所谓的下半场。