想起你

伍迪艾伦回忆录《凭空而来》（也译《突如其来》）有了中译本，无论读者喜欢与否，艾伦先生总算对涉入的所谓性侵案有个自说自话的交代，信不信也由你，他对自己负责，这是他的权利，在自由社会里，该被维护。

更何况不一定只是自说自话。案件爆发以来，一直有其他人替他说话，包括米亚法罗的家里佣人（不止一个），包括米亚法罗的领养子女（不止一个），包括老伍迪的前妻和前女朋友们。而且，也许最重要的是，包括由耶鲁大学医院儿童性虐待诊所的专家团队，以及警方，经过长达九个月的深入调查，他们得出了明确支持老伍迪的报告结论。不消说，《凭》书里引述了结论段落：“我们专家的意见是迪伦（米亚法罗的养女）并没有遭到艾伦先生性虐待。我们考虑了三个假设来解释迪伦的说法。首先，迪伦的说法是事实，艾伦先生确实对她施予性虐待。第二，迪伦的说法不是事实，而是一位情感脆弱的小孩所编造，由于身陷于一个令人不安的家庭，导致她对家庭压力所做出的反应。

第三， 迪伦是被她的母亲法罗女士所教导或影响。我们相信比较可能是最后两者的混合，最能解释迪伦所作的性虐待的指控。”

老伍迪花了全书三分一篇幅解说案件的来龙去脉，也说明他和至今结婚20年的宋宜的情感关系。他不断提醒世人，这关系确是有违世俗期待，但宋宜只是米亚法罗的养女，他和米亚并未结婚，所以，宋宜不是他的养女；他和宋宜开始交往时，她已经20岁，是成熟心智的成年人，并非米亚一直向外界和子女们所宣称的，他强奸了一个弱智的未成年女儿。

米亚为什么诬告？

老伍迪仔细刻划了她成长的家庭背景，家族成员的各种混乱和精神错乱病史，以及她像到超级市场采购般不断领养子女，然后把他们遗弃或虐待；以及她在男女关系上的“开放”，包括跟案件的法官和检控官有“很不恰当”的接触，包括她和两个年幼养子之间的令人吃惊的亲昵裸体共睡行为……她坚持摧毁老伍迪的背后动机是什么，留待读者自行思考了。而老伍迪百般不解的是，为什么世人在不愿了解或尚未了解真相的情况下，坚信他为恶魔，誓要把他打倒？再一次，人生如戏，他面对了荒谬世情，简直比他的电影更像电影。

Ops，坦白从宽：这文章我本来想写罗启锐，因为他是老伍迪的粉丝，我猜他若在世，读完此书，必感心宽。他也可能早已读过英文原版，早就心宽了。

几天前在湾仔循道卫理礼拜堂有罗启锐导演追思会，我无法参与，只好借引他

的几部电影作品名字，撰挽悼念：岁月多神偷，灯熄棚寂，皇朝宴罢成一梦；秋天少童话，云低路暗，玻璃城下影无双。是为追记，是为哀伤。