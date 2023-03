马家辉：幸好没谋杀张爱玲

一时手痒,用AI翻译了张爱玲《半生缘》的若干片段,中译英,效果相当不错。读时忽然想起,张爱玲也曾在这篇小说里把若干英文译成华文,如果这事发生在当下,说不定会遭“网络公审”,初时是就事论事,很快便必演变为人格谋杀,向来对“社交噪音”甚感厌恶的张小姐,情绪肯定被严重干扰。

话说20多年前,张学研究者高全之先生写过文章谈《十八春》和《半生缘》两部小说,前者现身于1951年,后者出现于1969年,后者根据前者改写。这是张学常识了。但不寻常的是,高先生追溯了小说跟美国作家马宽德(J.P. Marquand)所写《朴廉绅士》的文字因缘,先指出,张爱玲曾经承认它们的故事结构采自《朴》,而宋淇则谓,自己“细读了一遍,觉得除了二者都以两对夫妇的婚姻不如意为题材之外,几乎没有雷同的地方”。马宽德曾于上世纪50年代中来港,跟宋淇和张爱玲吃过一次饭,据宋淇忆述,“席间爱玲破例和他讲了许多话”。

然后,高全之深入对比,发现《十》和《半》之于《朴》,绝对不只是题材和结构相近,其实在人物性格的设定上亦甚为相像;甚至,在若干描述和对白上,亦有重叠。譬如说,《半》的故事结尾处,女主角曼桢说出的文学经典名句:“世钧,我们回不去了。”几乎等于直接搬用《朴》的原装话语。《朴》里的女主角,深情款款地对男主角说:“Darling,” she said,” we can’t go back.” 爱玲小姐的表述,近于直译了。