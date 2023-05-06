马家辉：旁观他人的暴力

网络上常见街头打斗的激战视频，暴戾之都，已在香港成为现实，别说点击进去浏览片段，仅是看见推送出来的新闻标题已够触目惊心。德士佬打乘客，乘客打德士佬；食客打店主，店主打食客；路人打路人，女人打女人。无论何时，不管何地，黑夜或白天，激斗冲突连场，街头巷尾仿佛沦为原野蛮荒，唯一值得庆幸的可能是，我城毕竟不如美国般枪械遍地，否则必常响起轰隆枪声，景况更是十倍百倍地不堪。

但话说回来，人心阴暗，我亦是人，当然不见得比任何人光明。所以在观看视频时，经常一边摇头叹息感慨“民风不淳”，却又一边有了隐隐的guilty pleasure，如同观赏动作电影，把自己代入其中，享受某些难以言诸于口并有所厚道的幻想快感。

譬如说，近日有一段澳门赌场内的激斗片段，必须承认，看得我非常爽快。该说这番冲突源起于百家乐赌博，阿甲买庄，阿乙偏偏买闲；阿甲买闲，阿乙却转去买庄。理由其实不难想见。那叫做“看灯做人”，即是阿乙可能认为阿甲倒霉，买什么输什么，所以把他当作指引方向的照路明灯，刻意买他的对家，为的只是赢钱。而结果，阿甲果然连输几铺，加上阿乙也许招招积积，串串贡，遂令输了钱的阿甲更不服气，怒从心上起，恶向胆边生，终于压捺不住，冲过去，推撞，动粗，扔椅，搞出一出小霸王大闹赌场的暴力剧。