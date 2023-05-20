林晓玲：为什么我不打孩子

对于不用体罚管教孩子，我之前写过好几篇。

海内外的研究对体罚孩子的长期负面影响做了很清楚的阐述。它不仅会逐渐削弱亲子关系，也会影响孩子的心理健康。

然而，新加坡社会大致上不反对体罚孩子。尽管科学证据确凿，这个根深蒂固的思维，不容易改变。

为什么我不打孩子？我除了相信科学，更不想给孩子树立坏榜样。如果身为家长的我们不能纵容孩子对他人动手动脚，却又为何能用肢体的疼痛作为管教方式？对我而言，这是一个极为矛盾的做法。

倘若孩子犯错（即使是很严重的错误），我们的处理方式是用打来教，那么孩子从中学习到的教诲是什么？尽管有些家长声称，我打了之后，一定会跟孩子解释他错在哪儿。但孩子所领悟到的道理却是：先打了再说。这真的是我们想要灌输的价值观吗？

另一些家长说，我什么管教方法都试过了，真的没法子，才把藤条拿出来。是真的尽力了吗？跟学习其他技术和本领一样，育儿策略必须反复练习，才能掌握得好，起得了作用。这并不是今天学了就能马上变成高手，孩子会立刻乖乖就范。

如果不打，用什么来教？“正向管教”是近年来常听到的解决方案。我把它剖析为三个层面。

首先，我们必须了解孩子的发展里程碑，调整自己对孩子的要求。有些时候，孩子不是故意耍脾气，而是他们当下无法控制情绪，也无法利用逻辑思维以合理的方式来应对，因为他们的心智发展尚未成熟。然而，这些笨拙的反应往往被成人误以为他们无理取闹。因此，我们必须跟孩子建立良好的关系和沟通管道，才能更敏锐、精准地了解他们的需求。

再来，我们必须管理好自己的情绪，不能因为自己心情不好，就对孩子的错误大发雷霆，严惩孩子，把气出在他们身上。面对生活的种种压力，我们是否能有效地解除压力、调适心情，腾出足够的容量扮演好父母的角色？

最后，我们得懂得以怎样的赏罚方式来激励孩子，并让他们从错误中学习正确的道理。如果觉得自己在这方面缺乏技巧，就得找寻资料多多学习。为人父母是个终生学习的旅程，孩子的每个发展阶段都会带来特殊的挑战。

越写越坚定，就是不打孩子。