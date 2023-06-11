傅氏夫妻以非凡热情 半世纪珍藏中国书画

佳士得（Christie’s）拍卖行在今年5月底的香港春拍展场，展出新加坡傅氏家族珍藏中国书画（The Foh Collection）60几件作品，并出版画册。本报记者在香港专访傅氏第二代傅凯立，畅谈其父母傅金洪、陈秀芳半世纪收藏的故事。他透露藏品日后将释出，所得捐助有特需的儿童和老人。

三年前，父亲傅金洪身体欠佳，独生子傅凯立开始整理父母亲半个世纪的书画收藏，加以编目，一张张书画让尘封多时的收藏故事浮出水面。这些收藏更像是一本相册，承载着家族的回忆与历史。与父母收藏同岁的傅凯立（50岁）接受《联合早报》专访时说：“当这些书画一张张挖出、挂上，有很多作品是我第一次看到，整个过程很有趣，也很感动！”

傅凯立与佳士得拍卖行合作，从傅氏家族300多件珍藏中精选60几件，今年5月25日至30日于香港会议展览中心展出，吸引超过1万5000人次参观，并出版《傅氏家族珍藏中国书画》，收录约129件藏品，涵盖清末到20世纪90年代的中国近现代艺术佳作。

夫妻成长背景与品味迥异傅凯立说，现年80几岁的父母亲，两人的成长背景与品味迥异，赋予书画收藏两种不同的视角。父亲生于马来亚工薪家庭，获奖学金赴台湾师范大学学习音乐，受传统中华文化历史影响，喜欢书法和文学，为传统水墨、田园生活和山水风景所吸引。至于母亲，1960年上船到英伦圣马丁学院修读设计时不谙英文，毕业后，在米高梅电影公司英国分行任美术指导，因受西方文化影响，喜欢超前卫的、抽象的、表现主义的艺术风格。他们虽然偏好各异，但在收藏过程中相互学习与影响。傅凯立笑说，凡对书画未能达成一致的决定，父母亲会来个“谈话”。