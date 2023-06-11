首届新加坡朗姆酒节7月举行 东南亚也酿朗姆酒 订户 黄向京发布 / 发布 / 2023年6月11日 5:00 AM 首届新加坡朗姆酒节呈现的一些品牌。（Bar at 15 Stamford提供） 首届新加坡朗姆酒节呈现的一些品牌。（Bar at 15 Stamford提供）字体大小:小中大首届新加坡朗姆酒节7月将在首都凯宾斯基酒店举行，呈现超过20种品牌，包括东南亚蒸馏的朗姆酒，希望推广国人对朗姆酒的认知，以品尝威士忌的态度来品尝朗姆酒。以甘蔗糖蜜为原料蒸馏的朗姆酒（Rum）给你的印象是什么？很甜？新加坡首都凯宾斯基酒店（Capitol Kempinski Hotel）旗下的Bar at 15 Stamford酒吧经理吴肇年（Edriane Sherwyn Lim，34岁），试图改变人们对朗姆酒的观念。他受访时说，其实朗姆酒口感不仅是甜而已，还有其他的混调风格，不同岛屿的混调，以及不同的陈年方式，赋予朗姆酒不同的风味。该酒吧供应世界各地310种牌子的朗姆酒。酒店7月将举办首届新加坡朗姆酒节，呈现超过20种朗姆酒品牌，吴肇年希望能提升国人对朗姆酒的认知，“以品尝威士忌的态度来品尝朗姆酒。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 酒吧 点智慧：言在扼要 点智慧：正思惟