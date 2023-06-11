首届新加坡朗姆酒节7月举行 东南亚也酿朗姆酒

首届新加坡朗姆酒节7月将在首都凯宾斯基酒店举行，呈现超过20种品牌，包括东南亚蒸馏的朗姆酒，希望推广国人对朗姆酒的认知，以品尝威士忌的态度来品尝朗姆酒。

以甘蔗糖蜜为原料蒸馏的朗姆酒（Rum）给你的印象是什么？很甜？

新加坡首都凯宾斯基酒店（Capitol Kempinski Hotel）旗下的Bar at 15 Stamford酒吧经理吴肇年（Edriane Sherwyn Lim，34岁），试图改变人们对朗姆酒的观念。他受访时说，其实朗姆酒口感不仅是甜而已，还有其他的混调风格，不同岛屿的混调，以及不同的陈年方式，赋予朗姆酒不同的风味。

该酒吧供应世界各地310种牌子的朗姆酒。酒店7月将举办首届新加坡朗姆酒节，呈现超过20种朗姆酒品牌，吴肇年希望能提升国人对朗姆酒的认知，“以品尝威士忌的态度来品尝朗姆酒。”