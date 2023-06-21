听到隔桌不点烧鹅，只点烧腊，在想：对新加坡人来说，烧鹅是不是越稀有越显得美味？

如果不是这家位于湾仔的烧鹅店靠近酒店，走路十分钟就到，我们一时没想去吃烧鹅。来到香港，没吃烧鹅，说不过去。以前吃过“镛记”“一乐”等烧鹅，“甘牌烧鹅”倒没尝过，待工作完成，晚上八点，未踏入门，店员冲着我们喊“没了没了，卖光了”。

隔天再试运气，我们特地躲过午餐人潮最旺时分，选了下午三时，没想到烈阳下有排队人龙。“甘牌烧鹅”店家提供排队号码，供应大把黑伞挡阳，算是周到了。我们一边猛喝矿泉水一边等待，心想到底得排多久，犹豫要不要排下去。等待打包的，也有人龙。看似游客居多，毕竟因为冠病疫情，阔别香港至少三年了。

约等了一小时，再向店员询问，终于有了桌子，忍不住抱怨，生意这样好，等煞人也。店员说，过去三年生意可惨淡得很呢。说的也是，我们得好好珍惜眼下每一顿饭。

何况，因为禽流感，新加坡自2011年就禁止从中国大陆和台湾等地输入鹅肉，目前鹅肉主要从欧美进口。我们再也不能从香港打包烧鹅带回新加坡。听到隔桌不点烧鹅，只点烧腊，在想：对新加坡人来说，烧鹅是不是越稀有越显得美味？

中国广东烧鹅源自烤鸭，尽管我爱吃烤鸭，但是，烤鸭是烤鸭，烧鹅是烧鹅，各有风味。源自广东烧鹅的香港烧鹅一向采用黑鬃鹅，尤其是广东清远的鹅种品质佳，饲养的黑鬃鹅活动多，吃水草，生长缓慢，肉厚骨小，肉质细嫩，脂肪较少。2014年，镛记创始人的第三代创办的“甘牌烧鹅”落户狮城时，因为找不到适合的鹅只供应，更名“甘牌烧味”，招牌的烧鹅以烤鸭取代。

甘牌烧鹅的韭菜花鹅红鲜嫩汤美。（黄向京摄）

甘牌烧鹅鹅鲜肝肠肉香馥郁。（黄向京摄）

我们俩点了半只烧鹅，皮脆肉嫩，不过口感略干。倒是韭菜花鹅红（鹅血），鲜嫩汤美，煞是美味。鹅鲜肝肠也令人惊喜，肉香馥郁，口感超棒，不消二十几分钟就干完这顿饭。

隔天晚餐，我们特地早到中环的“一乐烧鹅”吃饭，幸好不用排队。小店很朴素，菜单也简单，没有鹅红和鹅鲜肝肠，照旧点了半只烧鹅，表皮油光饱满，整体口感更均衡，配搭的梅子酱亦好。上述两家餐馆连续数年获颁米其林指南香港一星评级。

也不是没遗憾的，如果有机会将烧鹅与葡萄酒配搭，比如意大利的红酒巴罗洛（Barolo）、法国阿尔萨斯的格乌兹塔明那（Gewurztraminer）、苏玳（Sauternes）的甜酒，估计会有更多的惊喜。

网上看到香港深井烧鹅名气很大，可是路途遥远，没时间去吃。在媒体饭桌上，聊起吃烧鹅的体验，香港一名公关说，她自小就在深井长大，住家楼下就是那间鼎鼎大名的“裕记烧鹅饭店”，来吃烧鹅的豪华轿车总挤得水泄不通，令她烦不胜烦。我赶忙请教她最心水的深井烧鹅饭店，她慷慨分享，在此卖个关子，下次去港有机会探访，就广告天下。

而位于新界青山公路的深井，在荃湾与屯门中间，不仅有烧鹅，沿着公路有不少美丽沙滩，也有翠绿郊外，可游泳钓鱼，下次来港或可重点一游。

港人爱吃鹅出了名，据说一年吃掉730万只鹅，无鹅不成席。世人关心腹欲，或许难以了解东晋书法家王羲之的痴鹅。《晋书》记载的两个故事很有趣：会稽有个孤居姥养育一鹅，鹅善鸣，求市未能得，王羲之携亲友命驾就观，姥闻羲之将至，烹鹅待之，羲之叹惜。山阴有个道士，养好鹅，羲之往观，意甚悦，固求市之，道士要求与羲之的《道德经》相赠，羲之欣然写毕，笼鹅而归，甚以为乐。

王羲之养鹅，是为陶冶性情，从鹅的体态泳姿中悟得书法之道？王羲之那么爱鹅，吃得下鹅肉吗？是否如陈寅恪所说，列为上品药材的鹅肉可解丹石之毒？从王羲之《爱鹅帖》，可看出在他眼里，鹅的可爱——“数日雨冷，肾气㾏腰，复嗽。动静遇风紧，陂湖泛涨，船不可渡，勿讶。谢光禄鹅在山下，悬情可爱。”

想起新加坡也有过“鹅人”——当代艺术家唐大雾1989年在三巴旺村落表演“鹅人”的行为艺术，与所养的鹅只对话。