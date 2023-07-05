黄向京：那一夜，我们“留”在西贡告别

陈先生这一生不想走出或者走不出西贡了。那一夜，我们“留”在西贡，与陈先生“告别”。

老报人陈加昌先生（1931-2023）的灵堂前，摆着他写的四本书《越南，我在现场》《越南：麻烦的邻居》《中柬风云60年：陈加昌历史笔记》和《我所知道的李光耀》。作为新加坡第一个战地记者，陈先生在中南半岛烽火现场几次与死神擦肩而过，发回充满硝烟的报道，我父亲就是忠实读者。2005年退休后，陈先生笔耕“重返”历史现场，十几年内出版五本书，还以91高龄完成了回忆录《新闻圈内70年》，是了不起的。



陈先生女儿丽芬说，父亲的床头放着笔和纸张，凡想到什么就记录下来，家人就在他的棺材内放着书写工具。书写对陈先生来说，是生命中最紧要最激情的一件事。现人在上海的好友余云为这次从加拿大回新加坡时，向陈先生引荐季风带文化出版社创办人林韦地，落实了陈先生最后一本书的出版（计划9月问世）而欣慰。我们想，陈先生不枉此生，写作方面没什么遗憾了。

丽芬说她父亲最喜欢的照片是在东海岸住家倚窗安静阅读的身姿。那排窗口，我们几位朋友是熟悉的，联想到了外面的光线，辽阔的海景，习习的凉风。每次到东海岸去探望陈先生，我们进门前，都要欣赏一下这片无敌的海景。细想起来：在和平繁华的时代，陈先生的脑海里仍然回荡着中南半岛人物事的浮沉岁月，令人有点恍惚。