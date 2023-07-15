香港书展开锣在即，每年皆有的主打讲座系列，邀来了余华、许知远、马伯庸、陈春成等内地作家，是很可观的“排头”；董桥和北岛也有签书会，现场该亦会发言说话。

书展之精彩向来不仅在看也在听，不仅用眼睛参与也可用耳朵欣赏，书展其实亦是“人展”，鸡蛋和母鸡，终究是分不开的，就这点关系而言，我永远无法同意钱锺书。他曾说，“假如你吃个鸡蛋觉得味道不错，又何必认识那个下蛋的母鸡呢？”而我觉得，鸡蛋味道愈是不错，便愈有认识母鸡的兴趣甚至必要，理由并非想索取签名或合照，而是希望用眼睛直望他或她的眼睛，用眼神给作者送上诚挚的感恩。谢谢你给了我如斯美好的阅读经验，谢谢你曾经用心创作。

歌星和明星有粉丝，作家当然也有。前两者的粉丝群，仰望偶像，心里通常是满满的崇拜，在其眼里，偶像头上飘浮着光环，举手投足都可令粉丝们亢奋得失声尖叫。但粉丝对于作家的支持心态也许不太一样。有的，仰望会有，崇拜亦会有，但更关键的情绪可能在于感恩，因为读者曾在一行又一行的文字阅读过程里，或头脑受过启蒙，或情绪深被撼动，通常是两者同时发生，整个人像触电般被摇晃再摇晃，当你合上书页，闭上眼睛，再张开眼睛，可能会像许多作家所曾描述，“似是打开了窗户，眺望到远方，世界从此不同”。