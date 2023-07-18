我常认为女皇镇没有一间像样的购物中心，这样说不含贬义，反而暗自窃喜。有别于其他市镇，女皇镇并没有衔接地铁站的大型购物中心，好让居民无需到市区也能有市区般的购物体验。

这并非坏事，居住的地方不设大型购物中心，意味少了人潮，也自然少了喧嚣。对于不太喜欢热闹的我，确实很享受这样的清幽。

虽然没有大型购物中心，女皇镇的购物商场其实不少。像女皇道购物中心和毗邻的艾格坊（Anchorpoint）购物中心皆用自己的独特方式来经营，至少和几近千遍一律的大型购物中心有所差别。

近50年历史的女皇道购物中心称得上是该区的地标之一，从建筑外观便知晓这是属于上世纪70年代的产物。我从小学到踏入社会初期都光顾这里的眼镜店，颇有亲切感，现在还不时会进去感染一下邻里购物中心的氛围。除了以售卖运动用品著称，这里还难得有一摊“女皇道老陈嘟嘟糕”，增添一丝古早味。

对街的艾格坊购物中心近期进行小翻新后，迎来不少咖啡馆和餐馆，当中有独立品牌和餐饮连锁店，顿时潮了起来。疫情过后，经济随着复苏，诸多小餐馆如雨后春笋般冒起，为大小商场带来新景象。艾格坊购物中心因新餐馆的入驻而带动人潮，注入生气，所幸不太拥挤。一些咖啡馆设在户外，感觉轻松自在，能享受慢活，确实有邻里的闲情逸致。

位于宜家旁的亚历山大购物中心（Alexandra Central Mall）是这一带的遗珠。数年前开业时因店面缺乏特色而常被忽略。不久前光顾，赫然发现已改头换面；大小餐馆林立，包括日、韩、台、越南等料理，美食荟萃。这些餐馆多数没在市区开分店，有新鲜感，吸引嗅觉敏锐的老饕前来尝鲜，商场终于有了个性。

这三座购物中心皆伫立交界处旁，可谓“三足鼎立”，逢周末我都会去绕一圈，除了买些日常用品，同时看有什么新店入驻，也想知道一些老店是否仍在坚持中。由于远离市区的喧嚣，又不会与社区脱节，如此闲逛还挺疗愈的。

邻里购物中心各具特色，indie（非主流）小店多，钻得更深更细总有收获。最近就发掘女皇道购物中心内有几摊专卖皮革物品的小店铺，从手作包包到首饰，不乏工艺美学。另外，很多人或许没留意到艾格坊购物中心外保留了旧ABC酿酒厂酿酒主管之居所。这栋建于1932年的老建筑最近改造为咖啡馆，是女皇镇一道别致的风景线。

邻里购物中心为居民提供各类购物服务之余，同时见证了该区的发展与变迁，很多时候竟成了居民们生活中难以割舍的一部分。