会员制私人俱乐部酒吧隐身市区店屋

会员制私人俱乐部酒吧这几年愈发流行，最近在市区的店屋冒出Lost Vintage的威士忌俱乐部，以及Compendium Spirits的定制威士忌橡木桶俱乐部。

以会员制为号召的私人俱乐部酒吧这几年越来越流行，比如67 Pall Mall新加坡葡萄酒俱乐部。最近，在市区店屋开业的还有营业一年多的威士忌俱乐部Lost Vintage，以及定制谷物威士忌橡木桶陈酿计划的Compendium Spirits。

私人俱乐部的私密感过去一年多，“Lost Vintage”威士忌俱乐部隐藏于市区的丹戎巴葛店屋二楼，是几位创办人携亲带友的私密派对聚会所在，逐渐地，通过口碑与人脉，被引进俱乐部的会员们也携带朋友、客户等前来聚会，或者举办私人活动。几十名会员中不乏私人银行家、中小企业头家等，创办人之一陈鹏不久前在媒体聚会上笑说，这家俱乐部实在不适合情侣谈情说爱。

来自中国的陈鹏说，Lost Vintage采取会员制是为了确保私密感，让会员们在酒吧感觉舒适。会员很多时候是通过朋友介绍进来，即使冠病疫情期间，仍可在俱乐部看到熟悉的面孔。他设计、调配以威士忌为主的鸡尾酒，包括：MacFashion、MacUkraine。