李玫生前录音档流出，咬牙切齿地说了一句，“我真的很喜欢这个节目，我很爱这个节目，所以我连命都不要了。”据说录制节目过程里的委屈正是压垮骆驼的最后一根稻草，她情绪陷入低谷，加上顽疾缠身，果然，不要命了。

亡者的声音特别让人感到哀伤，而且愤怒，只因一切已成定局，人不在，回不了头，你欲安慰无从，难过之情抑压心底，唯有尽力替其寻回公道，找回最起码的尊严。也非为了什么复仇，只不过是让亡者的痛楚为众人得知，尽量靠近亡者所经历过的真相，在真相里悼念，远比臆测来得有真实感。

爱的关系向来多元多变，但无论是哪种爱，本质上都是“错爱”不是吗？看上了，喜欢上了，有了爱的驱动，愿意投身其中，乐意贡献付出，也许仍会想到代价之类，但只有真正走近了，互动了，沟通了，始易发现处处荆棘，原来仙人掌的针远比预料中的刺手。勉强忍耐过后，出现了无法承受的一刻，被触及了底线，勃然而怒，抽身而退，以错爱始，以拒绝终，当明白了个中之“错”，便再无法“爱”下去。人对人，人对事，莫不如此。

令李玫伤心欲绝的节目被批评造假伪作，其实许多年前早已有了吹哨者，只不过一直被摆平和掩盖。这回有了大爆发，关键理由当然是李玫已逝，只留下声音，而亡者的指控向来最有杀伤力，最有重量，这声音已经不仅是仙人掌的针而更是投在节目平台上的核弹；先前的零星指控只是蚊子的咬叮，李玫的录音却是暴烈的撕咬，咬进了对方的肉和骨里，令节目流血难止。

争议爆发后，陆续有其他内幕流出，例如原来有工作人员是金权二代，胡作妄为而无人敢阻；又如节目背后牵涉到巨额的利润分配，所谓竞赛公平性根本不在考虑之列；再如无论参赛者或评委都在利诱下签了合同，据说其中有句“必须完全配合工作”，无从异议。最后一项是最严重的考验。完全配合，意谓包括所见所闻的不公道在内，这等于签了一张空白支票，一旦你拒绝或抗议，便是“弹票”，不肯兑现承诺。换个角度看，这其实是你的“错”，要怪，请怪自己。你言而无信，不守协议，老子自可用任何方式要你受控。

所以我狐疑：经理人在哪里？经理人之责，不正在于保护艺人吗？怎么会容许签发空白支票？而在冲突发生之际，经理人的身影闪了几下，却亦保护无效，但在当下的争议里，经理人的声音又何在？

也许答案背后有着另一个巨大的利益故事，无法用一句简单的“有欠专业”来解释推搪；至于其他曾经参与节目的评委，又为何不见说法，亦是这场戏码的另一种空白。

无论如何，涉事公司的股价堤坝被炸崩了，好声音沦为惨叫声，跟亡者留下的声音一样，是时代的荒唐悲歌。