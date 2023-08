若果没有深具自省、自主批判的知识社群的建立,并在社会发挥有效作用,完全“去除殖民心灵”谈何容易?

不止一次听过来自马来西亚,在新加坡工作的同事、朋友,偶尔抱怨华人在当地遭受制度的不公,不得不离乡求学、工作,夹带批评马来人懒惰的话语。



马来人或土著懒惰的说法有何根据,如何形成?生于印度尼西亚,新马社会学者及思想家赛胡先·阿拉塔斯(Syed Hussein Alatas,1928-2007)的代表作《懒惰土著的迷思——16至20世纪马来人、菲律宾人和爪哇人的形象及其于殖民资本主要意识形态中的功能》(The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism),犹如拨开迷雾,解构懒惰土著的迷思,指出这是400年来西方殖民者构建的形象,用来合理化殖民统治,加强殖民意识形态和资本主义的运作逻辑。

不论莱佛士、瑞天咸或克利福,都说马来人懒惰,不喜欢工作等等,阿拉塔斯认为他们都是英殖民地行政官员,业余从事学术研究,对马来人的描述往往以偏概全,失之偏颇。马来人的伊斯兰价值观是谴责懒惰和不公行为的。马来半岛的橡胶园和锡矿工作条件辛苦恶劣,当时马来人拒绝成为殖民者的劳动力,选择捕鱼或农活,不受雇于人,就成为后者眼中的“怠惰”,引进华工和印工取代。