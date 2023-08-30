若果没有深具自省、自主批判的知识社群的建立，并在社会发挥有效作用，完全“去除殖民心灵”谈何容易？

不止一次听过来自马来西亚，在新加坡工作的同事、朋友，偶尔抱怨华人在当地遭受制度的不公，不得不离乡求学、工作，夹带批评马来人懒惰的话语。



马来人或土著懒惰的说法有何根据，如何形成？生于印度尼西亚，新马社会学者及思想家赛胡先·阿拉塔斯（Syed Hussein Alatas，1928-2007）的代表作《懒惰土著的迷思——16至20世纪马来人、菲律宾人和爪哇人的形象及其于殖民资本主要意识形态中的功能》（The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism），犹如拨开迷雾，解构懒惰土著的迷思，指出这是400年来西方殖民者构建的形象，用来合理化殖民统治，加强殖民意识形态和资本主义的运作逻辑。

不论莱佛士、瑞天咸或克利福，都说马来人懒惰，不喜欢工作等等，阿拉塔斯认为他们都是英殖民地行政官员，业余从事学术研究，对马来人的描述往往以偏概全，失之偏颇。马来人的伊斯兰价值观是谴责懒惰和不公行为的。马来半岛的橡胶园和锡矿工作条件辛苦恶劣，当时马来人拒绝成为殖民者的劳动力，选择捕鱼或农活，不受雇于人，就成为后者眼中的“怠惰”，引进华工和印工取代。