以色列音乐派对的恐怖袭击视频陆续流出，壮男美女在最大程度上展露肌肉与身材，在昂扬的乐声下如痴如狂地摆动着腰肢和手和腿，抽着烟，灌着啤酒，眯起眼睛陷入迷幻状态；视频见到有几个黑点从天而降，由高而低，以迅雷不及掩耳的姿态落到地面。其实也没有人想去掩耳，因为大抵以为只是派对的高空跳伞献技，同场加演，是额外的余庆。

此时此刻的女女男男，也许大多在想，跳伞归跳伞，可别干扰到我的high。迷幻不能停，妨碍高潮如同杀人父母，是让人咬牙切齿的深仇大恨。也有少部分人停下舞步，对在不远处着陆的跳伞者鼓掌欢呼，似是感谢他们的辛劳“演出”，同时等待他们的后续动作。殊不知，跳伞者只是开枪杀人。他们纷纷撇下降落伞网，原来身上都斜挂着机枪，也有防弹衣，臂肌横生，丝毫不逊于正在热舞狂歌的沙滩男女，所不同的只是，男女的荷尔蒙在爆发着，他们爆发的却是兽性，子弹四射，不放过眼前任何一个会呼吸的人。

然后，他们追逐在错愕里拔足狂奔的男女，像暴龙般抓捕猎物，把男女驱赶到车上，带回他们的加沙城内充当人质。男女哭嚎求饶，但似乎哭声愈高愈能刺激他们的兽性，暴龙们边杀戮边抓人，差不多了，够了，驱车绝尘而去，剩下遍地尸骸和血迹，以及来不及逃走却亦侥幸保住了性命的其他男女，瑟缩在枯树和废车旁边，颤抖着，抽泣着，无法相信刚刚发生的一切。