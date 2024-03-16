马家辉：龙年的重灾区

香港的大屿山近日有了地震，强度不算大，所以说不上惊恐，倒让人有诡异的恐怖感。我城几十年来只有过几回地震，今年又来了，而今年又被许许多多数术家和占星师说并非好事，难道真是更大的灾难来临前的预警？就像前两周发生的沙田车祸，私家车被德士撞了，以为很倒霉，殊不知更悲惨的恶梦尚在前头，车撞车只是前菜，车撞人始是main course，而之后，没有甜点，只有一杯很苦很涩的茶———随后的丧礼。生命无常，祸福难料，小地震之后是否会有其他的大劫祸，也只有在发生之后才可知晓。

地震后，有传媒整理了资料，自1974年有记录以来，共有九次，许多人似才恍然，哦，原来传说中的福地香港也有一种叫做“地震”的自然灾变。但，话说回来，这年头，我城早已没有什么是不可能发生的事了，天灾也好，人祸也罢，陆续以暴烈的姿势现身，经过一回两回三回N回，早该习以为常了吧？甚至是麻木了吧？恐怖归恐怖，却不必过于惊讶。本来以为一直存在的人事物，说没便没了；本来以为绝对不会出现的人事物，说来就来。变幻俱在弹指之间，早一天看破便少一分震惊，然后各自找寻适应或逃逸的法门，始能自保过日子，否则很容易有忧郁症或惊恐症，划不来。

这个龙年，如果真有各种灾难，据说有两个“重灾区”。