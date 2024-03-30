小说《三体》被美国佬改编为连续剧，几条主线时空跳跃，未读过原著的观众恐怕会看得一头雾水。幸好当下看片看剧的方式已经非常立体，若真不懂，先按pause 键，停一下，用手机上网做下功课，理解原著情节之后，继续观赏。又或在开始观看前已可先读资料，像看《奥本海默》一样，掌握了故事主旨和人物脉络，心里有谱了，便易懂。

好多年前的传播学大师麦克鲁汉区分了“热媒体”和“冷媒体”，前者需要阅听者主动投入，例如阅读，透过脑海想象跟文字互动；后者则可坐着看着，让讯息打入眼里即可，例如电视。然而时移势易，在网络年代，看电视也可非常“热”，事后事前，半途半路，皆可用各式工具协助了解剧情，阅听者等于跟资讯有了即场互动，主动能动，绝非“坐以待哺”般纯粹被动。

科幻不是我那杯茶，看得极少，《三体》倒是看过，刘慈欣的几部短篇也读过，不管是大河长篇抑或短著速写，他都得心应手，擅长把读者引进他的玄幻想象世界，而正如他说，“我在努力想象渺小与宏大之间的关系”；读完他的书，眼界确是易开，但并非因为知道了更多的量力力学知识之类，而是，心胸和视野都被扩阔到现实人间以外，比较“瞧不起”日常生活的琐碎卑微，因为，一切皆微尘，未知之事多得很，无谓让自己被眼前现实所困。