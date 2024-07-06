又到毕业季，毕业礼已经恢复两年，可是先前在疫情刚过的阴影下缩小规模，今年才算全面“复常”，该来的人都来了，老师学生家长，也没半个人戴口罩，直面相笑，笑容都是尽情尽意。这时刻拍下的照片，影像的“心理颜色”特别鲜艳。

去年凑巧外游，无缘出席毕业礼，这回无论如何都要参与，前夜从北京搭机到深圳再转车回港，司机走错路，深夜两点才回到家里，收拾过后已是三点，累崩了，却仍要一大早挣扎起床，梳洗换衫，穿上比较正式的西装赶到校园。到了集合地点，把沉甸甸的博士袍披在身上，再戴上让额头颇不舒服的帽子，这是学院的游戏规则，一年一度，是对学生的尊重，亦是对曾经有过的师生缘分的礼数。他们是毕业礼的主人，他们值得。

一个多钟头的典礼，老师坐在台上，望向台下的一张张青春脸容，灯光幽暗，其实看不太清楚，唯在心里感受到一对对明亮眼睛的存在。有人喊名，学生排队轮流缓慢地上台，先向主礼的系主任鞠躬，然后转身，向台下所有嘉宾和其他同学弯腰致意。掌声响起，里面有毕业生的青春岁月，或是四年或是两年或是一年，或者花了更多的时间，学士硕士博士，各有各的目标，皆曾付出亦必有所获。也许这是他们的学习生涯的最后阶段了，是句号；也可能只是暂停键，日后仍会在教育之路上继续抢滩，而无论是再进校门抑或步入社会，毕业礼都是见证的仪式，如用刀在树干上刻下的记号，他朝回想或重看照片，啊，记得的，曾有这么的一天，我正式走完了一段路程，我有为自己感到骄傲的理由。