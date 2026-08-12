小说是一种想象、虚构的艺术。阅读香港文学泰斗刘以鬯全新彩色复刻版《异地·异景·异情》（林方伟主编，香港文学出版社，2026）收录的12篇创作，颇为有趣的是，他如何将游记转化为现代小说的材料与文本，在游记的真实外衣上，使杜撰捏造的小说更具可信度。何况，书中亦收录他旅行期间留存的明信片、车票以及各类纪念品的原件影像，将读者带入情境之中。

刘以鬯在本书2005年首版前言说得清楚：“由景入情，将虚情与真景合成一体”，“主要是增强小说情节的可信度与真实性。尽管假象与真事有很大的分别，创作小说有必要给假象穿一件真实的外衣。”

冬天白雪皑皑、寒风凛冽的巴黎，成为《到巴黎去散心》女主角彩玉一人“内心独白”的舞台。好心陪伴的姨妈不断向彩玉游说巴黎难以抵抗的诱惑力，是耀眼、快乐、醉人的城市，希望她放下被负心汉抛弃、人财两空的不愉快往事，重新振作，然而，彩玉在整个旅途上都心不在焉，敷衍回应“噢”“嗯”。刘以鬯巧妙地借法王路易十六断头的拉康尔广场，带出彩玉被骗得想要杀死负心汉、想自杀又放不下女儿与母亲的念头，剪不断理还乱。对着名画《蒙娜丽莎的微笑》，彩玉说，没笑过。她想向姨妈求救却又开不了口，人生仿佛被卡住了。