网上有人推荐AI短剧《砚边青梅》，是从天下第二行书——唐代书法家颜真卿传世名作《祭侄文稿》切入的穿越爱情剧，立马追剧，真没想到它竟然那么自然、流畅、好看。男主角太帅了，女主角活泼可爱，不再千人一面，也避开了AI短剧常见的脸部僵硬、眼神呆滞、动作卡顿等毛病，处理情侣深情对视、亲密吻戏细节以及战争场景都相当接近真人影视剧。

难以置信《砚边青梅》是“一个人手搓”的成果。它改编自作者“晚晚小记”创作的连载小说《颜三郎以为我不喜欢他》。作者先花两个月练习AI工具，接着20天内制作第一季30集短剧，配乐在数位版权音乐平台“曲多多”取得。她强调小说、剧本、建模（指虚拟AI角色设计）都是自己原创，没有掺入明星图，已在申请版权。

我们早已看腻了AI短剧的暴君、妖妃、重生、系统、开挂等刻板内容题材，反观，《砚边青梅》的吸引力在于融合书法《祭侄文稿》的家国历史底蕴与穿越千年的爱情故事，提醒我们：“技术只是工具，故事才是核心”的硬道理。