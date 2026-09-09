什么是“家”？在全球人口频密跨界流动的今天，这个问题愈发难回答。1962年生于韩国首尔的著名当代艺术家徐道濩（Do Ho Suh，也称徐道獲、徐道获），自首尔大学东洋画系毕业后就出国，在美国罗得岛设计学院主修绘画，在耶鲁大学获得雕塑硕士，2016年起在伦敦定居至今，对他来说，哪里才是家？

徐道濩最早的家是抽象水墨画家父亲徐世钰在首尔城北洞，以19世纪朝鲜时期昌德宫后苑的皇家建筑“演庆堂”为原型复刻，历时六年建成的木造韩屋，可说是艺术家创作的原点。

当我站在从天花板吊下的《拓印／爱：首尔的家》面前，心灵不由震动！在展场播放的录像中，我们看到了徐道濩回到老宅故居，用桑皮韩纸完全覆盖着韩屋的内外墙、木樑、瓦顶、牌匾、窗棂，甚至门框门把，以石墨和粉彩笔全身心地在纸上拓印一砖一瓦的细节，定格凝固老宅的木头纹理、岁月痕迹以及两代生活的记忆空间。细观屋上的对联，出自清代书法家邓石如的“秋水文章不染尘，春风大雅能容物”，不就是作为文人画家一生的高尚追求？