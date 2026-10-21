敦煌莫高窟的壁画艺术中，一个很吸引人的亮点是舍财捐资、发愿推动石窟营建的“金主”——供养人。他们是僧侣、信徒、地方长官与世家豪族，在开凿出一片理想中的净土时，也将自己和家人侍从的形象画在窟内，留下了超过9000身供养人画像。敦煌研究院第二任院长段文杰说过：“敦煌莫高窟的492个洞窟中，几乎都有供养人画像。”

莫高窟规模最大，最具气场，也最养眼的一幅金主巨画像，莫过于盛唐第130窟的《都督夫人礼佛图》，尽显“杨贵妃型”曲眉丰颊、丰肌腻体的特点，妆容华丽，气度雍容。为首者是出身名门望族太原王氏的瓜州晋昌郡都督的乐庭瓌（guī）夫人。她和丈夫的画像分别绘制在洞窟甬道两旁，均超过真人身高（超过2米），更彰显了供养者的地位与功德。

唐以前十六国、北朝时期的供养人画像比较小巧玲珑，身高约20厘米上下，列队画于佛龛沿下或壁画佛像下部，画像绘制方法承袭魏晋绘画传统。初唐第329窟东壁门的说法图下，描绘为首的男女金主分列两旁，跪坐献花礼佛，各有侍从，女眷一侧画牛车，男士一侧则绘数匹骏马，呈现了供养人出行礼佛的场景。每身像前都有一条长方形色彩榜子，题写供养人姓名。