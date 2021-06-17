画家李士心病逝享年82岁 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年6月17日 5:00 AM 留法的本地画家李士心作于1999年的油彩自画像。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 本地画家李士心前天（15日）下午因肝肾衰竭病逝，享年82岁，留下太太和一子。李士心独生子李振向（52岁）接受《联合早报》访问时说：“父亲生前给我自由，我想做什么就做什么。”目前投资IT的他将父亲撰写，2019年修订的《烙印——李士心回忆录》与李士心作品集放上网站ites.google.com/view/leeseesin/home，与众分享。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 新加坡 法国 艺术 大华银行 画家 本地 联合早报 巴黎 国庆日 南洋 艺术家 病逝 南洋艺术学院 绘画 收藏 新加坡国家美术馆 肾衰竭 新加坡美术馆 吊唁 火化 设计师 老牛剧场《记忆资源》（二） 与观众穿越看不见的门 林子平百岁作品展 大胆诉说普世新语