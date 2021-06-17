画家李士心病逝享年82岁

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年6月17日 5:00 AM

留法的本地画家李士心作于1999年的油彩自画像。（受访者提供）
留法的本地画家李士心作于1999年的油彩自画像。（受访者提供）

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本地画家李士心前天（15日）下午因肝肾衰竭病逝，享年82岁，留下太太和一子。

李士心独生子李振向（52岁）接受《联合早报》访问时说：“父亲生前给我自由，我想做什么就做什么。”目前投资IT的他将父亲撰写，2019年修订的《烙印——李士心回忆录》与李士心作品集放上网站ites.google.com/view/leeseesin/home，与众分享。

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