画家李士心病逝享年82岁

本地画家李士心前天（15日）下午因肝肾衰竭病逝，享年82岁，留下太太和一子。

李士心独生子李振向（52岁）接受《联合早报》访问时说：“父亲生前给我自由，我想做什么就做什么。”目前投资IT的他将父亲撰写，2019年修订的《烙印——李士心回忆录》与李士心作品集放上网站ites.google.com/view/leeseesin/home，与众分享。