家属设网站悼念艺术家 可贵的美术档案

图片取自网站

近年来一些已故艺术家的家属为他们设立网站，借以悼念，他们花费心思收集整理，分享艺术家生平事迹与作品图片，诚为难能可贵的美术档案。

李士心

作品集与回忆录网站

本地留法画家、南洋艺术学院副院长李士心（1939-2021）上个月中旬病逝，独生子李振向（52岁）很快地将父亲的作品集图片资料与《烙印——李士心回忆录》放上网站（sites.google.com/view/leeseesin/home）。

李振向接受《联合早报》访问时说：“父亲是画家，但有很多亲朋戚友不知道父亲在做什么。他为人太低调，一辈子画了那么多画，又不开画展，设立网站可以让更多人知道他。之前也出过光碟收录他的作品集。”

李振向说，父亲做事有远见，一直有计划性地收集整理历年来创作与出国的照片和资料，存入电脑，让投资资讯科技的他得以迅速搬上网站。李振向还用人工智能（AI）软件还原李士心已售作品图片，以高清像素观赏油画的更多细节。该网展示百多幅李士心油画素描的旧作与近作，还有他任职新加坡广播局舞台美术设计主任时期的平面设计作品。

十几年前出版的《烙印——李士心回忆录》剩几百本，书已发黄，不乏珍贵生活照，显示艺术家早年从艺的艰辛历程。李振向说：“因为父亲没开画展，出书也没人要收，我将他在2019年修订的回忆录版本也放上网。”李士心在回忆录说：“无论我的人生过程是否值得书凿，若然不把我们生活在20世纪中的时代背景与人生经历忆写下来，显现我们这一代人的历史烙印。将来，我们的子孙后人，对于我们这个动乱时代的事迹与生活环境，亦将是一无所知。”

李士心网站上载的《烙印：李士心回忆录》收录其珍贵生活照，图为李士心在艺术桥描绘巴黎塞纳河畔。

李振向透露，南洋艺术学院计划为李士心办个小型画展，他考虑捐出一些画作出售所得，成立艺术基金赞助学子学画。

叶之威档案网站

风采再再现

新马第一代画家与美术教育家叶之威（1913-1981）档案网站（yehchiweiarchives.wixsite.com/home）在本月初设立。

叶之威儿子叶独元（71岁）受访时说，早些年想出版叶之威书藉，但考虑到出版经费蛮高，中文阅读市场有限，专业译成英文需要额外费用，自己是外行无法编写，加上国家艺术理事会无法提供津贴而搁置。不想，叶独元在中正湖畔美展机缘结识专门为人设计网页的学弟，借机付出象征性费用，把多年的心愿付诸于网络。

此外，有些团体，甚至叶之威任教的中正中学，对其生平与作品不了解，几经辗转介绍才联络上叶独元，为了方便他人寻找父亲的美术资料，避免叶之威为艺术圈遗忘，他通过网页形式将叶之威“风采再再现”。叶独元说：“对家属来说，设立网站是纪念，但这也是历史。”

叶独元说，叶之威的多幅粉画素描第一次发表，部分为“十人画会”旅游采风期间当场素描的稿本，有些是油画的底稿；其次，叶之威的文献，谈论艺术的心得及游记，曾在中正中学校刊《学文》及《星洲日报》发表过，其中，手稿是首次展示。印度尼西亚与泰国的游记以画家角度描写，亦是十人画会出国的旅游记录，从招待、参观，到各景点取角，途中趣闻尽录。该网还将十人画会历年展览画册全部扫描上载。

（左图）十人画会历年展览画册全部扫描上载到叶之威的档案网站。叶之威网站上首次展示其手稿，右图为他撰写的《调和东西艺术》手稿。

叶之威多幅粉画第一次公开发表，部分是“十人画会”旅游采风期间写生的稿本。

叶独元说，除了新加坡国家美术馆2010年办展出版的《叶之威：风采再现》中英文画册及报章报道，限于版权无法收录之外，有关叶之威资料经已上载得七七八八，并考虑增添叶之威藏品与家庭照等。由于能力有限，资料目前仅以中文上载，他但愿能有英文翻译版。

书法篆刻古琴家

吴得先艺术网

“守琴轩”主人吴得先（1893-1962）是新加坡第一代书法家、篆刻家、古琴演奏家、教育家和诗人。吴得先女儿吴渼（近80岁）30多年前就想为先父出书，直到1990年代出版第一本《守琴轩书集上下》，接连数年再出五本，去年底又将所有资料上载“吴得先艺术网”（www.wdxarts.org）。

吴得先艺术网也展示其篆刻作品。

吴渼说，之前为父亲出版的六本书，印刷一两千本，不太能卖，送也送不完，即使寄去中国大陆大学，邮费也贵，不一定有人要看。她付费让新加坡《知识报》将父亲作品全集放上网，像翻书一样，让更多人可以看到。美术研究者姚梦桐对她说：“你到底做了一件事，希望网站留久一些。”

吴得先书法作品《天地一沙鸥》在其艺术网展示。

家里收藏父亲的字不多，很多在藏家手里，吴渼得到马来西亚古晋、槟城、马六甲等地去寻找父亲学生留下的书法，不断收集、补遗。她每年得付网站维持费，增添书印后校正补充，与吴得先相关的报道评论、作品信息，比如：吴得先1940年写给张丹农的书法作品一年多前在亚洲文明博物馆展出；吴得先为徐悲鸿奔马作品题款，2014年在佳士得香港拍卖。该网可说是吴得先目前最为完整的资料库。

吴渼说：“现在认识我父亲的人很少了。他过世得较早，是那个年代还有点名气的书法家，难得诗歌篆刻琴艺都有天分，在广播电台讲过古琴。几代人也出不了一个书法家，作为子女，我希望多一点人看并欣赏先父的字。”