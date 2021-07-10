叶畅芬摄影个展 捕捉岛国的变迁与动荡

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年7月10日 5:00 AM

叶畅芬摄影作品，银盐照片《共同兴趣》。（主办方提供）
叶畅芬摄影作品，银盐照片《共同兴趣》。（主办方提供）

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新加坡艺议艺术顾问（Art Agenda，S.E.A.）即日起至7月21日，举办本地已故摄影家叶畅芬（1903-1989）的个展“共同爱好”。

展览展出叶畅芬从1950至1980年代的摄影作品共20张，捕捉新加坡社会在现代化急剧变迁与动荡下的情景，提供较为少见的人性化视角，细节丰富。美国纽约摄影学会在1980年授予叶畅芬“本世纪最杰出摄影家”称号，叶畅芬在1984年获新加坡文化奖，为本地首位获得该奖的摄影家。

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