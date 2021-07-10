叶畅芬摄影个展 捕捉岛国的变迁与动荡 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 叶畅芬摄影作品，银盐照片《共同兴趣》。（主办方提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡艺议艺术顾问（Art Agenda，S.E.A.）即日起至7月21日，举办本地已故摄影家叶畅芬（1903-1989）的个展“共同爱好”。展览展出叶畅芬从1950至1980年代的摄影作品共20张，捕捉新加坡社会在现代化急剧变迁与动荡下的情景，提供较为少见的人性化视角，细节丰富。美国纽约摄影学会在1980年授予叶畅芬“本世纪最杰出摄影家”称号，叶畅芬在1984年获新加坡文化奖，为本地首位获得该奖的摄影家。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 摄影 新加坡 法国 本地 展览 实验 牛车水 艺术 纽约 新加坡河 甘榜 个展 新加坡文化奖 零售店面 新加坡社会 海边 拍照 因疫情暂停一年 阿维尼翁戏剧节开幕 四海撷珍精赏收藏展