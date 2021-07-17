以辛亥革命油画闻名 画家陈初电病逝

画家陈初电因罹患肝癌，7月8日在上海去世，享年78岁。

陈初电出生于上海，擅长油画、水彩画，是中国美术家协会会员。他毕业于上海戏剧学院舞美系，在上海电影制片厂担任美术设计师。其作品《上海早市印象》入选中国水彩画展并由中国美术馆收藏。1986年，他的作品入选日本“昭和美术会展”，由上海美术馆收藏。《工地晨曲》入选第七届中国全国美展，并出版《陈初电水彩画集》。