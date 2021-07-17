以辛亥革命油画闻名 画家陈初电病逝 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月17日 5:00 AM 陈初电油画《孙中山在牛车水》为晚晴园收藏。（互联网） 字体大小: 小 中 大 画家陈初电因罹患肝癌，7月8日在上海去世，享年78岁。陈初电出生于上海，擅长油画、水彩画，是中国美术家协会会员。他毕业于上海戏剧学院舞美系，在上海电影制片厂担任美术设计师。其作品《上海早市印象》入选中国水彩画展并由中国美术馆收藏。1986年，他的作品入选日本“昭和美术会展”，由上海美术馆收藏。《工地晨曲》入选第七届中国全国美展，并出版《陈初电水彩画集》。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 新加坡 日本 上海 台湾 香港 肝癌 电影 北京 澳洲 牛车水 义顺 收藏 画展 油画 吉隆坡 历史 孙中山 晚晴园 纳丹 个展 美术 陈嘉庚 辛亥革命 李光前 张永福 林文庆 上海浦东美术馆开馆 三大特展：英国泰特馆藏·米罗·蔡国强 吴顺筹奖得主 许淑婷小提琴音乐会