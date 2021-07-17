吴顺筹奖得主 许淑婷小提琴音乐会 订户 来自 / 联合早报 文 / 张鹤杨 发布 / 2021年7月17日 5:00 AM 本地青年小提琴家许淑婷热心公益，希望通过音乐教育推动社区对特需儿童的包容性。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 今年是本地先驱小提琴教育家吴顺筹诞辰110周年，“吴顺筹百年诞纪念奖”自2012年设立以来的九名获奖者，将在年内举办多场线上和现场音乐表演与讲座。下星期三（21日），2020年纪念奖得主许淑婷将在滨海艺术中心音乐室举办迟来的得奖者音乐会，演奏法国作曲家福雷（Faure）和俄国作曲家普罗科菲耶夫的小提琴奏鸣曲。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 新加坡 日本 上海 台湾 香港 肝癌 电影 北京 澳洲 牛车水 义顺 收藏 画展 油画 吉隆坡 历史 孙中山 晚晴园 纳丹 个展 美术 陈嘉庚 辛亥革命 李光前 张永福 林文庆 上海浦东美术馆开馆 三大特展：英国泰特馆藏·米罗·蔡国强 以辛亥革命油画闻名 画家陈初电病逝