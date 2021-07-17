吴顺筹奖得主 许淑婷小提琴音乐会

今年是本地先驱小提琴教育家吴顺筹诞辰110周年，“吴顺筹百年诞纪念奖”自2012年设立以来的九名获奖者，将在年内举办多场线上和现场音乐表演与讲座。

下星期三（21日），2020年纪念奖得主许淑婷将在滨海艺术中心音乐室举办迟来的得奖者音乐会，演奏法国作曲家福雷（Faure）和俄国作曲家普罗科菲耶夫的小提琴奏鸣曲。