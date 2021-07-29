北京梨园文化地标 百岁吉祥大戏院重新开张 订户 来自 / 联合早报 整理 / 王一鸣 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 众多中国戏曲名家齐聚重开的吉祥大戏院。（互联网） 字体大小: 小 中 大 据中国媒体报道，百余岁的吉祥大戏院在“阔别”观众28年后，近日在北京王府井街区重新亮相。吉祥大戏院总经理段思明说，经过20多年的筹备建设，吉祥大戏院终于归来。新建成的吉祥大戏院将致力于中国国粹艺术的弘扬，打造集精品演出、文化活动、传承体验、艺术交流、文创产品等于一体的多元文化空间。吉祥大戏院原名吉祥茶园，坐落在王府井大街金鱼胡同西口内，始建于清光绪1906至1908年间，后来改名吉祥园，至今已有百余年历史。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术 历史 文化 戏曲 老字号 京剧 传统文化 剧场 多元文化 胡惠颖镜头下的家族情书 凝视半世纪农业兴衰 “江户风情|黄国基的京都掠影”展期延长至10月