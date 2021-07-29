北京梨园文化地标 百岁吉祥大戏院重新开张

据中国媒体报道，百余岁的吉祥大戏院在“阔别”观众28年后，近日在北京王府井街区重新亮相。吉祥大戏院总经理段思明说，经过20多年的筹备建设，吉祥大戏院终于归来。新建成的吉祥大戏院将致力于中国国粹艺术的弘扬，打造集精品演出、文化活动、传承体验、艺术交流、文创产品等于一体的多元文化空间。

吉祥大戏院原名吉祥茶园，坐落在王府井大街金鱼胡同西口内，始建于清光绪1906至1908年间，后来改名吉祥园，至今已有百余年历史。