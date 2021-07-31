私人美术馆 滑铁卢街最后展览 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年7月31日 5:00 AM 私人美术馆在滑铁卢街51号举行最后展览“3+3+3:有条件”。（私人美术馆提供） 字体大小: 小 中 大 成立了11年的独立性展厅“私人美术馆”（The Private Museum）一直以滑铁卢街51号为家，现在该址举行最后的展览“3+3+3：有条件”，日后将搬到新的地点办展。“3+3+3：有条件”联展由新加坡美术馆助理策展人范尚赐策展，也是私人美术馆第三位客卿策展人策划的展览，展出芬巴尔·法伦（Finbarr Fallon）及吴淑玲双人组、江岫颖、李鸿辉、罗孔良和丁彦琳的作品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专��内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 展览 新加坡土地管理局 建筑 历史 电话 私人美术馆 黄向京 环境 怀旧 表演 模型 城市 滑铁卢街 赖声川执导《水中之书》上演 新加坡华乐团弹拨乐名家 呈献经典独奏曲目