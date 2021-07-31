私人美术馆 滑铁卢街最后展览

成立了11年的独立性展厅“私人美术馆”（The Private Museum）一直以滑铁卢街51号为家，现在该址举行最后的展览“3+3+3：有条件”，日后将搬到新的地点办展。

“3+3+3：有条件”联展由新加坡美术馆助理策展人范尚赐策展，也是私人美术馆第三位客卿策展人策划的展览，展出芬巴尔·法伦（Finbarr Fallon）及吴淑玲双人组、江岫颖、李鸿辉、罗孔良和丁彦琳的作品。