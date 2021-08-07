“疫情·艺情”国庆美展 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月7日 5:00 AM 谭瑞荣胶彩画《木》在 “疫情·艺情”国庆美展展出。（美总提供） 字体大小: 小 中 大 由新加坡美术总会主办，新加坡华族文化中心协办的“印象新加坡‘疫情·艺情’国庆美展”，今天（7日）至8月10日（上午11时至晚上7时，11日至下午5时），于新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂举行。展览分三大版块：“情系南洋”反映艺术家在疫情中拿起画笔，用饱满的热情及浓墨重彩，塑造心中的新加坡，抒发各种情怀；“山水寄情”反映艺术家从山水精神中吸取营养，挖掘个性和内涵，赋予时代精神，以此来寄托自己对国家的情怀；“情牵故人”是美术总会对逝去的本土艺术家的怀念及敬重之情。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 国庆 新加坡华族文化中心 艺术家 展览 华族文化中心 油画 南洋 新加坡美术总会 美术 本土 越剧名旦王文娟病逝 沈子扬《1819组曲》 以有声绘本重现