“疫情·艺情”国庆美展

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月7日 5:00 AM

谭瑞荣胶彩画《木》在 “疫情·艺情”国庆美展展出。（美总提供）
谭瑞荣胶彩画《木》在 “疫情·艺情”国庆美展展出。（美总提供）

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由新加坡美术总会主办，新加坡华族文化中心协办的“印象新加坡‘疫情·艺情’国庆美展”，今天（7日）至8月10日（上午11时至晚上7时，11日至下午5时），于新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂举行。

展览分三大版块：“情系南洋”反映艺术家在疫情中拿起画笔，用饱满的热情及浓墨重彩，塑造心中的新加坡，抒发各种情怀；“山水寄情”反映艺术家从山水精神中吸取营养，挖掘个性和内涵，赋予时代精神，以此来寄托自己对国家的情怀；“情牵故人”是美术总会对逝去的本土艺术家的怀念及敬重之情。

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