三世代画家联展“跨界探索” 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 画家叶宝添胶彩画《浮动》（2021）。（画廊提供） 字体大小: 小 中 大 集菁艺社举办三人联展“跨界探索”，展出三位不同世代的画家蔡荣恩（85岁）、巫思远（56岁）和叶宝添（Raymond Yap，46岁）总共约20件作品。他们在抽象与具象界限之间探索，对当代生活有各自的视觉艺术美学与语汇的表述。所有艺术都是抽象的。不管是表演、装置、录像或雕塑，再现与否，形式如何，其呈现的行为本质是抽象的。抽象绘画挑战公众的观感，试图超越常规感知，并扩展超越再现规范的视野。美国亚美尼亚裔画家阿希尔·戈尔基（1904-1948）说过：“抽象使人可以用头脑看到眼睛无法看到的东西。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 马来西亚 画家 艺术 意外 展览 旅行 绘画 南洋艺术学院 雕塑 巫思远 视觉 颜色 抽象艺术 交响乐与各种族器乐对话 为祖国庆生 2022年度IMPART艺术奖 征求提名