三世代画家联展“跨界探索”

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年8月14日 5:00 AM

画家叶宝添胶彩画《浮动》（2021）。（画廊提供）
画家叶宝添胶彩画《浮动》（2021）。（画廊提供）

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集菁艺社举办三人联展“跨界探索”，展出三位不同世代的画家蔡荣恩（85岁）、巫思远（56岁）和叶宝添（Raymond Yap，46岁）总共约20件作品。他们在抽象与具象界限之间探索，对当代生活有各自的视觉艺术美学与语汇的表述。

所有艺术都是抽象的。不管是表演、装置、录像或雕塑，再现与否，形式如何，其呈现的行为本质是抽象的。抽象绘画挑战公众的观感，试图超越常规感知，并扩展超越再现规范的视野。美国亚美尼亚裔画家阿希尔·戈尔基（1904-1948）说过：“抽象使人可以用头脑看到眼睛无法看到的东西。”

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