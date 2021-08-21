“故友心知——追忆庄心珍”展览 她的视障协助他人“看见”

文化奖艺术家、作家、教师庄心珍（1946–2019）逝世近两年，庄心珍家属举办“故友心知——追忆庄心珍”展览，展出庄心珍从1975年至2016年超过60件绘画、版画、雕塑和浮雕，有些作品首次展出。

庄心珍家属说：“本次展览是我们一家人庆贺心珍活过的丰富充实的人生。我们怀念她对生活的热情，她的冒险精神和无限的能量。通过心珍，我们有幸结识了许多给予支持和鼓舞人心的人。无论是深厚的友谊还是短暂的相遇，他们都讲述了心珍是个勇敢、慷慨，最重要的是，深富同情心的人。我们与他们以及那些尚未体验过她的艺术的人分享这个展览。

“我们希望喜欢心珍作品的朋友们能借展览缅怀她的美好以及对艺术的热忱，并且鼓励更多艺术创作者在逆境中继续创作。”

庄心珍混合媒体《彩虹板2》。（2002）（图片由主办方提供）

展览由佘智恩策展，邀请庄心珍的朋友们与其作品对话同展。画家胡财和和蔡春喜夫妇为庄心珍的混合媒体《彩虹板2》（2002）写下：“您接受了一切，在生命最艰难的时刻，您说这一切是最好的安排。从黑暗中走向另一个彩虹的世界，走向一个不受束缚，可任意翱翔的浩瀚空间。”

前报人、作家刘培芳说：“心珍有一颗热情、善良和悲悯的心。视障并不影响她的观察入微。她对世界和人生的思考与感悟，都融入她的艺术创作中。她独一无二的精神素质，深深感染着我们。”

庄心珍的铜雕《仰望丹科》。（2011）（图片由主办方提供）

庄心珍的铜雕《仰望丹科》（2011）令旅伴黄杨有感而发，认为庄心珍是卓越不凡的艺术家与女性，不羞于向别人提出为她的艺术做贡献，以完成艺术实践。他写道：心珍意识到任何障碍可以通过接受来克服，并规避了一些帮助。她克服突如其来的视障，协助他人“看见”。她感动于无私的牺牲，比如神话中的丹科（Danko）全心全意拯救其社群。

庄心珍遗愿是用其遗作支持未来的残疾艺术工作者，让他们得以通过艺术创作获得安慰与治愈。由外交部巡回大使许通美教授在1993年创办的新加坡特殊才艺协会（Very Special Arts Singapore），庄心珍接触已久，认同协会通过艺术赋予残疾人权利的宗旨，因此庄心珍家属将展览净售额捐赠该会。家属会探索通过庄心珍遗作逐步筹集资金的有意义方式，实现艺术家让残障人士更容易接受艺术教育的愿望。

展览开幕嘉宾许通美教授说：“我是心珍的朋友和崇拜者，因为她是个有才华、勇气和有成就的女性，展览筹得的款项将以她的名义捐赠助学金和奖学金，以协助残疾艺术工作者，请帮助心珍完成她的遗愿。”

展出作品多以系列呈现

庄心珍纸墨素描自画像。（图片由主办方提供）

许多展品传达了庄心珍的幽默感，有时是神秘的典故，甚至对当地方言的钟情。不少是近作，包括雕塑与文本作品。作品多以系列呈现，庄心珍持续在版画与艺术媒体领域探索新技术。其艺术创作与写作、哲理紧密相关，个人语录和古典文学通过书法得以体现。

展览从今天（21日）起至8月29日上午10时至晚上8时，在新加坡艺术之家（The Arts House，1 Old Parliament Lane）第一个展厅举行。

新加坡国家美术馆正在举行的庄心珍展览展至8月22日。

庄心珍的遗愿是用其遗作支持未来的残疾艺术工作者，让他们得以通过艺术创作获得安慰与治愈，因此庄心珍家属将会把展览净售额捐赠新加坡特殊才艺协会。