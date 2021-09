新加坡美术馆委约 “十三幺”壁画 挑战规范

新加坡美术馆为主要建筑围板委约两件新壁画:青年艺术家奖得主陈坷睿的《当奇异者进局》和“贴纸女孩”艺术家罗心晖的“Our Future is In(con)clusive”,以配合该馆将艺术带入日常生活和空间的新方向。

图片由美术馆提供

“十三幺”是麻将的一种和牌组合,现以壁画形式出现在新加坡美术馆位于勿拉士峇沙路的围板上。它由一筒、九筒、一万、九万、一索、九索、东、南、西、北、红中、白板和发财13张牌组成。在青年艺术家奖得主陈坷睿(Kray Chen,34岁)看来,十三幺的每一张牌都不灵活,也是最常被打出的弃牌,它无视于麻将的规则、结构和逻辑,以美学换取有利的赔率。

陈坷睿过去作品常以麻将游戏作为题材,寓意现实生活。(艺术家提供)

考获拉萨尔艺术学院纯美术硕士的陈坷睿,过去的作品常以麻将游戏作为题材,寓意现实生活。在这件作品《当奇异者进局》(When The Odd Ones Out Get In)里,陈坷睿将这13块清一色白底红色字形与图案的牌砖组合一起,以产生比各部分总和更大的效果。他好奇是哪个带挑衅的远见者发明这个和牌局,“我看到有远见的玩家为了美学而放弃了共同的逻辑。我看到规则被打破,以便可以实现信念的飞跃。”

陈坷睿位于勿拉士峇沙路的壁画《当奇异者进局》,诠释麻将的十三幺组合。

因此,这牌局的胜利者反映了社会中的艺术家和有远见者所扮演的角色,他们挑战和超越规范,表现出抓住机会以获得更美的胜利的非凡决心。这也说明在困难重重,充满挑战的时代,团结一致的重要性。

新加坡美术馆为多种观点和想法提供空间,包括当代艺术家对当今社会一系列问题的观点和回应。美术馆希望这件作品能激发思考,并鼓励人们就人生中的机会与随机性、团结和艺术家在当代社会中的作用等概念对话。

陈坷睿从事表演、录像、电影与互动装置创作,主题环绕身体记忆和其体验,反映文化、政策与身份认同的交汇,去年曾办“火热的寺庙”装置个展,作品包括录像《一个婚礼的5场彩排》(2018),并参与2019年度新加坡与曼谷双年展。

罗心晖壁画

开展动态美术馆活动

美术馆最近宣布将艺术带入人们的日常生活和空间的新方向,为主要建筑围板委约两件最新壁画,另一件位于奎因街,出自艺术家罗心晖(Sam Lo,34岁)之手。这也是该馆“动态美术馆”(Museum In Action)的活动。

名为“Our Future is In(con)clusive”的壁画,创作者构想我们对未来的愿景是包容性的,邀请公众用美术馆贴纸贴在“CON”字母上,一同创造更具包容性的未来。罗心晖期待公众意识到尽管未来充满不确定性,但是,未来掌握在他们自己的手上,“我希望这件作品能够鼓舞人心,克服困难,为我们希望看到的改变而奋斗。”

罗心晖位于奎因街的“Our Future is In(con)clusive”壁画邀请公众用贴纸贴在“CON”字母上,一同创造更包容性的未来。

美术馆希望壁画能激发关于包容性和多样性的正面讨论,并让公众和艺术界积极参与,以推动正面的社会变革,并通过日常艺术相遇,激发更美好的未来。

罗心晖用贴纸在公共空间创作,被媒体称为“贴纸女孩”。(艺术家提供)

罗心晖2012年在街头涂上“My Grandfather Road”字样,并在交通灯柱等贴上贴纸,被警方以破坏公物之名逮捕,不料获得网民声援,引发关于艺术和破坏公物的讨论,最终她被令从事社区服务。媒体因此称她为“贴纸女孩”(Sticker Lady)。

限量贴纸由艺术家设计,可在今明(11、12日)两天中午12时至下午2时,下午4时及傍晚6时,在奎因街壁画处领取。详情可上网:www.singaporeartmuseum.sg/museuminaction。

壁画即日起展至2022年2月6日。