国家美术馆 白南准特展预售门票

被誉为“影像艺术之父”、国际知名艺术家白南准（1932-2006）的特展“白南准：未来就是现在”（Nam June Paik: The Future is Now），在英国伦敦泰特现代美术馆、美国旧金山现代艺术博物馆和荷兰阿姆斯特丹市立博物馆巡回展出后，将从12月10日至明年3月27日，在新加坡国家美术馆展出。这是白南准巡回展唯一的亚洲站，也是他在东南亚第一个大型回顾展。

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