滨海艺术中心呈献 视觉艺术3看点

正在滨海艺术中心举行的视觉艺术展有三大看点:艺术家赵善君的装置个展“爱琴爱情的星洲”,陶艺家艾哈迈德·阿布·巴卡尔的糖果花园装置,以及“物语:当代雕塑之姿态展演”群展。

1.赵善君用装置构建星洲街道

从政府大厦地铁站前往滨海艺术中心的地下通道内,艺术家赵善君(56岁)的装置引人瞩目,让路人宛如穿梭于旧星洲的街道,经过牛车水、新加坡河、街头剧场、白沙浮、教堂等(展至2022年1月2日)。

好莱坞早年拍过在新加坡取景的影片,西方音乐人也写过与新加坡有关的歌曲。赵善君受访时说,个展“爱琴爱情的星洲”(A Little Love Story in Singapore)借用1930及40年代爵士乐“On a Little Street in Singapore”(由Peter DeRose和Billy Hill创作,讲述外国海员和印度姑娘的爱情故事)的歌名,以街道场景为城市规划架构,叙述星洲的发展历程。

西方城市规划中,从市区会通向不远处的港口、火车站及机场等交通枢纽。象征爱情的旧琴——吉他是主轴物品,是赵善君网购所得,结合牛头机械与木凳等,构建成牛车水街道,或与白布帐篷组成帆船港口的意象,随机却也严谨,充满想象力。吉他也与印度乐器结合,暗喻异国恋;背了就走,到处流浪的吉他盒装满个人随身物品,三盏蓝灯暗喻火车站。

剧场舞台由雕琢的中式床架为结构,结合挂画、旧海报、路边广告牌及各种旧物品组装成。售卖黄梨罐头的旧海报主打老虎图案,装置画令人联想到“刀镖油”,怀旧色彩浓烈。长达70米的通道令人停驻,玩味细节。

赵善君说,这次装置受场地贴墙与高度限制,有些如帆船是在现场组合而成。展出的部分组合材料来自他两年前的个展“心灵切慕”。艺术家血液里流着木匠的遗传因子,他毕业于南洋艺术学院,并考获澳大利亚塔斯马尼亚大学纯美术硕士学位。

2.巴卡尔悬浮的糖果花园装置

陶艺家艾哈迈德·阿布·巴卡尔的糖果花园装置。(滨海艺术中心提供)

在滨海艺术中心大厅,380个冰棒色的陶艺品悬浮在空中,构建成充满童幻的装置《糖果花园》。它出自马来西亚出生,以新加坡为基地的陶艺家艾哈迈德·阿布·巴卡尔(Ahmad Abu Bakar,58岁)之手,展至12月5日。

陶艺品尺寸不一,各自绘上横线条,以及花卉、几何图案装饰,灵感来自自然与人为的城市环境、古老建筑的装饰花纹。巴卡尔说过,一个花园是美丽的,他以糖果般色泽为架构,但这种美丽也相当有毒,背后可能是丑陋的。

整个创作过程花了三个月,因为装置的复杂性,需要高度专注的精神。巴卡尔在拉萨尔艺术学院修读陶艺,1980年代起从事陶艺创作至今,擅长以装置性概念或纪念碑方式呈现作品。他2012年办过个展,曾参与2013年新加坡双年展等。

公众有机会领养巴卡尔的限量糖果陶艺品,回家打造另一个花园,同时支援滨海艺术中心的运作。每个陶艺品从100元起,领养活动截至12月5日,详情可上网:www.giving.sg/esplanade/candygarden2021。

3.物语:当代雕塑之姿态展演

艺术家王若冰的“舢板”装置是一艘会划动与低吟的小木船。(艺术家提供)

艺术家王若冰博士的“舢板”装置是一艘会自动划动的小木船,听得到从台湾来本地定居多年的音乐家朋友何斐凡缓慢吟唱着印度尼西亚民谣“Dayung Sampan”(划着舢板)。

舢板由三块板组成平底木船,也叫“三板”,原产自中国南方,后在东南亚流行。王若冰说,舢板循环再用海运垫集装箱的托盘木,是坐船来的,出自邻居、游戏进口商SG CARDS。美国每年使用的运输托盘木近20亿块,一半用了一次后即丢,带出海事业对大环境的不良影响。

林序毅的装置《且听风吟(来自胶园的风柜)》,采用橡胶园处理乳胶的机器部分木板制成。(艺术家提供)

林序毅的装置《且听风吟(来自胶园的风柜)》,灵感取自马来亚20世纪初期的橡胶业,采用橡胶园处理橡胶乳胶的机器部分木板制成,也就是耐寒和耐气候的chengal(正艾木,又名橡果木)木材。观者可走近聆听从嵌入装置中的喇叭状物体发出的环境声音,仿佛是遥远的历史回响,往昔木材风中低吟与今日声音相互交融。

陈赛华灌用日常物件呈献八件小作品:当咖啡头手的爸爸用过的咖啡壶装满咖啡豆,走近可闻到香气;两副眼镜组成三只眼睛的“二郎神”,机智幽默。李鸿辉的《方便的物品》以媒体文献为基础,附上诗歌,探讨雕塑公共艺术与公众的关系。

由新加坡雕塑学会与滨海艺术中心联合策展的“物语:当代雕塑之姿态展演”,着重于物质的展演性与姿态,具有社会议题性,并与公众互动。参与的其他艺术家有易赞·拉曼(Ezzam Rahman)、廖光炎、斯蒂芬妮·简·伯特(Stephanie Jane Burt)、吴启凡(Ivan David Ng)和陈斯恩(Grace Tan)。

展览即日起至2022年1月2日,星期一至五上午11时至晚上8时30分,星期六、日及公假从上午10时至晚上8时30分,在滨海艺术中心Jendela展厅举行。