奇胡利玻璃盛展延展 加入本地艺术家作品

在滨海湾花园举行的“戴尔·奇胡利：玻璃盛展”（Dale Chihuly: Glass in Bloom），延长至10月3日。

该展展出美国知名玻璃艺术家戴尔·奇胡利约140件作品，包括25组室内外装置。即日起，本地四位艺术家也受邀在滨海湾花园不同地点呈献作品，与奇胡利的玻璃雕塑一同展出。

从事玻璃艺术创作的吴燕玲（Florence Ng），创办玻璃艺术与设计室Synergraphic Design，她这回呈献由金属铸造和吹制玻璃制成的圆形雕塑《生命的轮回》（2021）。这件艺术品的灵感来自花的雄蕊——经常被忽视，却是生命延续不可或缺的一部分。

波普艺术家罗杰瀚（Jahan Loh）展出超现实青铜雕塑《亚当和夏娃》（2018），通过《圣经·创世记》质疑人类的起源。他认为，地球是“上帝的玻璃容器”，创造了一个人类是外星人的平行宇宙，被放置在地球上做各种测试。他结合文艺复兴宗教肖像与科幻小说、流行艺术的影响，让观众思考创世记中的善恶观念。

专注于纸张雕塑的许恒梅（Koh Dawn），其《发现真实自我》（2021）由废纸、电线、水彩、亚克力材料和墙纸制成，采用文艺复兴时期的插花画形式。这是艺术家对去年创作的真人大小雕塑的巨人新版。她认为人生像一张白纸，以此为基础创作，用色彩来表现人生的经历。

英籍马来混血艺术家东姑·卡尔松（Tunku Khalsom）旅居本地多年，其装置《我们周围的颜色》（2021）灵感来自童年的记忆，大自然的颜色，日出日落及植物花卉。她让颜料引路，创作充满律动与有机造型。

展览详情与购票可上网：www.chihulyinbloom.com。